Primer asalto entre Plaza y SSM

En una serie inédita entre clubes panameños en la Copa Centroamericana de Concacaf, el Sporting San Miguelito choca con el CD Plaza Amador en la ronda de Play-In del torneo, en busca del boleto a la Copa de Campeones 2026 de Concacaf.

El duelo de ida se disputará esta noche (7:00 p.m.) en el Estadio Universidad Latina en Penonomé, Coclé. En tanto, el de vuelta está programado para el 30 de octubre en el Estadio Rommel Fernández, Ciudad de Panamá.

Será también la primera vez para ambos conjuntos panameños jueguen la instancia de Play-In, que en esta ocasión fue producto de perder en los Cuartos de Final: el Plaza ante el Real España Y Sporting ante Xelajú.

En la otra llave del Play-In, el CS Cartaginés costarricense se medía ayer en el partido de ida al FC Motagua hondureño. La vuelta será el 29 de octubre.

En esta fase se competirá por los dos lugares restantes de la Copa de Campeones 2026 para clubes centroamericanos.

En el Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), se midieron por la Jornada 5, el pasado 16 de agosto, en el COS Sports Plaza, que se saldó con victoria 2-0 de los Placinos.

En ese torneo local, Plaza (ya clasificado a semifinales con 32 unidades) es líder de la Conferencia Este, mientras que los Académicos se ubican en el tercer lugar, con 20 puntos, buscando su cupo a los playoffs, a tres fechas del fin de la ronda regular.