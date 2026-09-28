Preocupación por las piscinas públicas

REDACCIÓN | Franz Wever Otero, presidente de la Federación Panameña de Natación, mostró preocupación por las condiciones de varias piscinas públicas a nivel nacional, indicando que en algunas es un tema de “insumos y químicos” para mantenimiento de las aguas.

“Solo esperamos que los nadadores tengan el acceso en óptimas condiciones a las piscinas públicas”, indicó Wever Otero. Recientemente se conoció de la suspensión del proceso de licitación para la “remodelación, ampliación, construcción y equipamiento de la Piscina de Albrook y sus instalaciones”, por parte de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), debido a unas fallas en el pliego de cargos.

El dirigente señaló que presentarán sugerencias a Pandeportes para que se introduzcan en un nuevo pliego de cargos al proyecto buscando que se tenga una “muy buena instalación deportiva”.

De igual manera, dijo que las piscinas como la Adán Gordón, Eileen Coparropa y la del Centro de Alto Rendimiento de Juan Díaz, siguen siendo fundamentales para el desarrollo deportivo de los nadadores y espera que se continúe “prestándolas” para entrenamientos y eventos.