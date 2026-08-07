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Potrancas presagian un cerrado duelo en el Clásico Familia Ruiz

A los inversionistas, de gran trayectoria en el hipismo panameño se les dedica la prueba, en la versión número 23

Potrancas presagian un cerrado duelo en el Clásico Familia Ruiz
Cortesía Omar Batista | La estelarista Aradia (d) saldrá en busca de su cuarto triunfo clásico de esta temporada.
Potrancas presagian un cerrado duelo en el Clásico Familia Ruiz
ML | Germán Ruiz Sánchez (i) será huésped de honor de la cartilla.
Potrancas presagian un cerrado duelo en el Clásico Familia Ruiz
ML | Miss Good Night (i) y Volatile Girl serán rivales de cuidado.
Potrancas presagian un cerrado duelo en el Clásico Familia Ruiz
ML | Germán Ruiz Barrancos.
Marcos Thils
07 de agosto de 2026

La Administración del Hipódromo Presidente Remón, recinto ubicado en el sector de Juan Díaz, Ciudad de Panamá, consciente de exaltar las figuras de la actividad hípica que hayan tenido cabida en su desarrollo y desenvolvimiento, ha incluido dentro de la cartilla de este domingo el Clásico Germán Ruiz Barrancos y Germán Ruiz Sánchez, en la edición número 23.

La carrera, estelar de la tanda hípica, se celebrará a las 5:35 p.m. en el sexto orden de la programación, con una matrícula de seis yeguas estadounidenses de tres años de edad, las cuales sobre un tendido de mil 700 metros se disputarán una bolsa de 23 mil dólares.

Gran favorita del cotejo

Según las gabelas asignadas en el programa oficial de carreras y las opiniones de los entendidos en la materia, la confrontación clásica centra la atención hacia el triunfo de la colorada ‘Aradia’, estelarista que viene de ganar tres triunfos clásicos en la presente temporada, cuyo principal enemigo será su alto peso a cargar.

Con silla de su jinete habitual, el experimentado fusta criollo Yonis Lasso y preparación de Alberto Paz Rodríguez, la pupila del Chestnut Hill Stable se presta a conseguir su sexto triunfo en ocho salidas a la pista.

Su gran reto para esta oportunidad será llevar sobre sus lomos la carga máxima de 126 libras, concediendo considerable peso a sus contendoras, lo cual podría generar un resultado adverso a su rendimiento, sobre todo en una carrera de largo itinerario.

‘Volatil Girl’ y ‘Sol Triny Carol’, las rivales

Dos participantes que han dicho presentes en los triunfos de la favorita con modestas actuaciones son la mulata ‘Volatil Girl’ y la colorada ‘Sol Triny Carol, la primera con silla de Lorenzo Lezcano y la última en mención con las botas de Jimmy Carrión, potrancas que bien pudieran aprovechar el descargo de libras que les dispensan esta vez.

Miss Good Night, la incógnita

El interrogante de la carrera será el desempeño de la mimada del Stud La Alianza, Miss Good Night, colorada que se ha fajado con esta agrupación en eventos especiales, incluso con triunfo sobre Volatile Girl.

En sus últimas presentaciones la hija de Mo Town ha experimentado una gran mejoría, razón por la cual es de esperarse su presencia en la parte decisiva de la carrera.

Para esta oportunidad sus partes interesadas han contratado los servicios profesionales del ‘manos de sedas’ Obeth Benítez.

El resto de la nómina la componen ‘Estigia’ (Jesús Barría) y ‘La Inmaculada’ (Ariosto Delgado), ejemplares que se presentan a la competencia con opciones sorpresivas a la victoria.

23
será el número de la edición del Clásico Germán Ruiz Barrantes y Germán Ruiz Sánchez.
Germán Ruiz Barrancos: Exitoso dirigente gremial

M.Thils | Germán Ruiz Barrancos en compañía de otros propietarios fundaron en 1988 la Asociación de Propietarios de Pura Sangres de Caballos (Appucapa). Su incursión como propietario tuvo su origen en la década de 1960, cuando junto a tres amigos se deciden a comprar su primer ejemplar, un nativo llamado Mamoni, llevando el nombre de su cuadra el de tres amigos.

Posteriormente en la década de 1980 surge el Stud Monserrat, haciéndole reverencia a la Patrona de los Cataluños (Barcelona), de donde era oriundo. Entre sus mejores caballos, ganadores clásicos, estaban El Kayak, Mil Amores, Crisolito, Presagio, Tango, con récord de pista, Winchester, Artemisa y Just Approval, ganador del Clásico Presidente y galardonado como Caballo del Año. Por su dedicación y aporte a la hípica criolla, fue exaltado al Salón de la Fama de la Hípica Panameña en 2010, en la categoría de Propietario.

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