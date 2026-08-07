Potrancas presagian un cerrado duelo en el Clásico Familia Ruiz

La Administración del Hipódromo Presidente Remón, recinto ubicado en el sector de Juan Díaz, Ciudad de Panamá, consciente de exaltar las figuras de la actividad hípica que hayan tenido cabida en su desarrollo y desenvolvimiento, ha incluido dentro de la cartilla de este domingo el Clásico Germán Ruiz Barrancos y Germán Ruiz Sánchez, en la edición número 23.

La carrera, estelar de la tanda hípica, se celebrará a las 5:35 p.m. en el sexto orden de la programación, con una matrícula de seis yeguas estadounidenses de tres años de edad, las cuales sobre un tendido de mil 700 metros se disputarán una bolsa de 23 mil dólares.

Gran favorita del cotejo

Según las gabelas asignadas en el programa oficial de carreras y las opiniones de los entendidos en la materia, la confrontación clásica centra la atención hacia el triunfo de la colorada ‘Aradia’, estelarista que viene de ganar tres triunfos clásicos en la presente temporada, cuyo principal enemigo será su alto peso a cargar.

Con silla de su jinete habitual, el experimentado fusta criollo Yonis Lasso y preparación de Alberto Paz Rodríguez, la pupila del Chestnut Hill Stable se presta a conseguir su sexto triunfo en ocho salidas a la pista.

Su gran reto para esta oportunidad será llevar sobre sus lomos la carga máxima de 126 libras, concediendo considerable peso a sus contendoras, lo cual podría generar un resultado adverso a su rendimiento, sobre todo en una carrera de largo itinerario.

‘Volatil Girl’ y ‘Sol Triny Carol’, las rivales

Dos participantes que han dicho presentes en los triunfos de la favorita con modestas actuaciones son la mulata ‘Volatil Girl’ y la colorada ‘Sol Triny Carol, la primera con silla de Lorenzo Lezcano y la última en mención con las botas de Jimmy Carrión, potrancas que bien pudieran aprovechar el descargo de libras que les dispensan esta vez.

Miss Good Night, la incógnita

El interrogante de la carrera será el desempeño de la mimada del Stud La Alianza, Miss Good Night, colorada que se ha fajado con esta agrupación en eventos especiales, incluso con triunfo sobre Volatile Girl.

En sus últimas presentaciones la hija de Mo Town ha experimentado una gran mejoría, razón por la cual es de esperarse su presencia en la parte decisiva de la carrera.

Para esta oportunidad sus partes interesadas han contratado los servicios profesionales del ‘manos de sedas’ Obeth Benítez.

El resto de la nómina la componen ‘Estigia’ (Jesús Barría) y ‘La Inmaculada’ (Ariosto Delgado), ejemplares que se presentan a la competencia con opciones sorpresivas a la victoria.