Por todo lo alto inician los Juegos Suramericanos de la Juventud

ml | Panamá vivió anoche una velada inolvidable con el arranque oficial de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud. La ceremonia de apertura se celebró en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en Juan Díaz, donde se encendió el pebetero.

Además, la fiesta estuvo a cargo del cantante boricua Farruko, junto a un nutrido elenco de artistas nacionales, que pusieron a bailar y saltar a los miles de asistentes al acto. Antes, el fútbol femenino abrió las competencias de la justa regional.

Panamá, representado por el equipo Sub-17, venció a su similar de Colombia, 1 gol por 0, en el estreno de la cancha del Centro de Alto Rendimiento Luis ‘Matador’ Tejada, en Juan Díaz.

El equipo nacional volverá a la acción el martes 14 de abril, cuando enfrente a Venezuela, y luego cerrará el 16 de abril la fase de grupos ante Paraguay. También ayer se jugó el Paraguay-Venezuela, dejando victoria 2-1 de las paraguayas.

Estos juegos suramericanos se extienden hasta el 25 de abril, en varias sedes en Ciudad de Panamá y Playa Venao (surf).