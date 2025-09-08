Por su escupitajo, Luis Suárez es sancionado por otros tres partidos por la MLS

El delantero uruguayo Luis Suárez fue suspendido este lunes por tres encuentros por la liga norteamericana (MLS), un castigo que se suma a la dura sanción de seis partidos recibida en la Leagues Cup por escupir a un rival en la final de ese torneo.

El veterano atacante charrúa de 38 años, de Inter Miami, escupió a un miembro de la comisión del Seattle Sounders, que goleó al equipo de Lionel Messi y Suárez por 3-0 en la final de la Leagues Cup el 31 de agosto.

"Suárez servirá la suspensión el 13 de septiembre (cuando el Inter jugará contra Charlotte FC), 16 de septiembre (ante Seattle Sounders) y 20 de septiembre (frente a DC United)", dice un comunicado de la liga norteamericana.

El Pistolero, que el jueves pasado pidió disculpas por su conducta y cuyo contrato vence a final de año, ha estado en el ojo del huracán por su protagonismo en la trifulca desatada tras la victoria de Seattle en su estadio, el Lumen Field.

Hasta el momento, el Inter Miami no ha dado mayores indicios sobre una posible apelación.

"Inter Miami condena el altercado que tuvo lugar en la final de Leagues Cup. Estas acciones no reflejan los valores de nuestro deporte y seguimos comprometidos a mantener los más altos estándares de deportividad tanto dentro como fuera de la cancha", expresó el club de la Florida días después de los incidentes.

Por su parte, el español Sergio Busquets y Tomás Avilés, que también participaron activamente en la gresca tras la final de la Leagues Cup, no recibieron ninguna sanción extra.

Steven Lenhart, quien forma parte del staff técnico de Seattle Sounders y estuvo involucrado en el altercado, perdió el derecho a su credencial por lo que resta de la temporada de la MLS, incluidos los playoffs.

Lenhart, quien recibió una sanción de cinco partidos por la Leagues Cup, no podrá acceder al vestuario ni estar cerca de los jugadores en día de partido. Una nueva solicitud de credencial será evaluada previo al inicio de la temporada 2026.

Además, el Seattle Sounders ha recibido una multa por una cifra no revelada por apropiación indebida de credenciales.