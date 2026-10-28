$!Por el respeto al tatami

El Taekwondo es mucho más que un deporte: es una herramienta para transformar vidas. Esa es la filosofía en la que se fundamenta Spartans Taekwondo Panamá.

La academia nació en 2019 para brindar a niños, jóvenes y adultos de Panamá Norte (distrito de Panamá) acceso a una formación especializada en esta disciplina, fomentando valores como el respeto, la perseverancia, la responsabilidad, la confianza y el autocontrol.

“Nuestro objetivo no es solamente formar atletas competitivos, sino también contribuir al desarrollo integral de cada estudiante, ayudándolos a descubrir sus capacidades y convertirse en mejores personas dentro y fuera del tatami”, indica el Sabonim [maestro] Miguel Elías Ruiz, cinturón negro 4.º Dan de Taekwondo, que, junto a su esposa, Irina Gordon, como administradora de la academia, resalta su propósito: “impactar vidas a través del Taekwondo, formando personas con valores y atletas capaces de representar con orgullo a Panamá”. Actualmente cuentan con más de 50 atletas inscritos, cuyas edades van desde los 3 años hasta adultos. Buscan que cada estudiante avance de acuerdo con sus capacidades, sus objetivos y su proceso de aprendizaje, en un ambiente de respeto, compañerismo e inclusión. En Spartans Taekwondo Panamá trabajan en cuatro áreas principales: formación deportiva y competitiva, inclusión, becas y oportunidades de formación, y compromiso comunitario. También promueven espacios de aprendizaje para estudiantes con distintas capacidades, incluyendo niños y jóvenes con Síndrome de Down, TEA [Trastorno del Espectro Autista] y TDA [Trastorno por Déficit de Atención].