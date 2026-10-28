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Por el respeto al tatami

Esta escuela de Taekwondo fortalece su compromiso con el desarrollo formal de esta disciplina deportiva en Panamá

Por el respeto al tatami
Cortesía | Miembros del Spartans Taekwondo Panamá durante una sesión de entrenamientos.
Por el respeto al tatami
Cortesía | Un entrenador y alumno de la academia Durante un evento competitivo local.
Por el respeto al tatami
ML | La atleta Andrea Pérez.
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Por el respeto al tatami
Cortesía | Parte del ‘Crew’, padres de familia y atletas de la academia.
Yalena Ortiz
28 de octubre de 2026

El Taekwondo es mucho más que un deporte: es una herramienta para transformar vidas. Esa es la filosofía en la que se fundamenta Spartans Taekwondo Panamá.

La academia nació en 2019 para brindar a niños, jóvenes y adultos de Panamá Norte (distrito de Panamá) acceso a una formación especializada en esta disciplina, fomentando valores como el respeto, la perseverancia, la responsabilidad, la confianza y el autocontrol.

“Nuestro objetivo no es solamente formar atletas competitivos, sino también contribuir al desarrollo integral de cada estudiante, ayudándolos a descubrir sus capacidades y convertirse en mejores personas dentro y fuera del tatami”, indica el Sabonim [maestro] Miguel Elías Ruiz, cinturón negro 4.º Dan de Taekwondo, que, junto a su esposa, Irina Gordon, como administradora de la academia, resalta su propósito: “impactar vidas a través del Taekwondo, formando personas con valores y atletas capaces de representar con orgullo a Panamá”. Actualmente cuentan con más de 50 atletas inscritos, cuyas edades van desde los 3 años hasta adultos. Buscan que cada estudiante avance de acuerdo con sus capacidades, sus objetivos y su proceso de aprendizaje, en un ambiente de respeto, compañerismo e inclusión. En Spartans Taekwondo Panamá trabajan en cuatro áreas principales: formación deportiva y competitiva, inclusión, becas y oportunidades de formación, y compromiso comunitario. También promueven espacios de aprendizaje para estudiantes con distintas capacidades, incluyendo niños y jóvenes con Síndrome de Down, TEA [Trastorno del Espectro Autista] y TDA [Trastorno por Déficit de Atención].

$!Por el respeto al tatami
50
atletas inscritos, con edades que van desde los 3 años hasta adultos.
Atletas destacados

ML | Entre las figuras destacas de esta academia tenemos a: Amira Grira, Abraham Álvarez, Ronald Pérez y Andrea Pérez. Varios han representado a Panamá en competencias internacionales y han obtenido importantes resultados. Mención especial a Harold Beitía y Andrea Pérez, quienes actualmente se desempeñan como profesores de Spartans Taekwondo Panamá. “Esto demuestra que nuestro trabajo continúa cuando ese atleta se convierte en un ejemplo y una guía para las nuevas generaciones”, recalcaron.

De Interés

La academia ‘Spartans Taekwondo Panamá’ fue fundada el 19 de febrero de 2019.

Lugar de práctica: Plaza Huang, local 9, Altos de la Calzada, Panamá Norte, ciudad capital.

Costos de inscripción: planes de entrenamiento desde $40 mensuales en adelante.

La academia recibe a niños desde los 3 años, jóvenes y adultos. No es necesario tener experiencia previa.

Cuentan con alumnos becados para brindar oportunidades a quienes necesitan apoyo económico para seguir con su formación deportiva.
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