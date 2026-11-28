El esloveno Tadej Pogacar y la neerlandesa Demi Vollering, vencedores del Tour de Francia este año, fueron premiados este sábado en Mónaco con los trofeos Bicicleta de Oro (Vélo d'Or), que recompensan a los mejores ciclistas de la temporada que termina.

Este galardón, una versión en el ciclismo del Balón de Oro del fútbol, se entrega anualmente desde 1992 para los hombres y desde 2022 para las mujeres. Participan en la elección 40 periodistas especializados procedentes de 25 países.

Pogacar ya fue galardonado con el premio en 2021, 2024 y 2025. El jurado lo eligió este año no solo por haberse apuntado su quinto Tour, sino también por sus victorias en la Milán-San Remo, el Tour de Flandes, la Lieja-Bastoña-Lieja y la Strade Bianche.

La temporada del corredor esloveno, de 28 años, terminó antes de lo previsto al sufrir una caída en la Vuelta a España cuando iba líder de la clasificación general.

En el caso de Vollering, de 30 años, su dominio en la temporada femenina fue abrumador: se llevó el título en el Tour de Francia, el Giro de Italia, el Tour de Flandes, la Flecha Valona, la Lieja-Bastoña-Lieja y ganó además el Mundial y el Campeonato Europeo en ruta.

Es su segunda Bicicleta de Oro, después de la obtenida en 2023.

Pogacar, que es residente en Mónaco, acudió a la gala y fue también premiado como mejor corredor de clásicas, igual que Vollering.

El premio a mejor velocista del pelotón, una novedad de esta edición, fue para el belga Tim Merlier en la categoría masculina y para la neerlandesa Lorena Wiebes en la femenina.