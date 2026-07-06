Pogacar gana la tercera etapa del Tour y arrebata el amarillo a Vingegaard

Tadej Pogacar se impuso este lunes en la tercera etapa del Tour de Francia y se se vistió con el maillot amarillo que portaba al inicio del día el danés Jonas Vingegaard.

En una llegada en cuesta en la estación pirenaica de Les Angles, el esloveno logró la victoria gracias al trabajo de su compañero mexicano Isaac del Toro y a su superior explosividad, con dos segundos de ventaja sobre su rival danés, el ecuatoriano Richard Carapaz y el francés Paul Seixas.

Con el mismo tiempo que Vingegaard, Pogacar se hace con el liderato de la clasificación general por suma de puestos, mientras que el belga Remco Evenepoel es tercero a 23 segundos.

Fue la 22ª victoria de etapa en el Tour de Francia para Pogacar, que a sus 27 años iguala a André Darrigade en la quinta posición de la historia de la Grande Boucle. El récord de 35 triunfos pertenece al recientemente retirado británico Mark Cavendish.

El cuádruple vencedor del Tour, que adora los Pirineos, donde acostumbra a dejar sentenciado el Tour, hizo trabajar a su equipo UAE durante toda la jornada para ir a recoger la victoria después de haberla cedido la víspera a su compañero Isaac del Toro, noveno el lunes en Les Angles y cuarto en la general.

Esta tercera etapa marcó la entrada del Tour en territorio francés, a 44 km de la meta.

Hubo menos gente de lo habitual en los márgenes de las carreteras, luego de que el prefecto de la región francesa Pirineos Orientales instase al público a "no acercarse al recorrido" debido a un importante incendio en la región.

Pero tampoco fue un desierto y los corredores fueron ampliamente aplaudidos, sobre todo por residentes y veraneantes, al atravesar los pueblos.