Pogacar activa en Romandía el "modo Tour de Francia"

Luego de una impresionante campaña de clásicas, rematada el domingo con un cuarto triunfo en la Lieja-Bastoña-Lieja, Tadej Pogacar se encamina desde el martes, en las carreteras de Romandía, en Suiza, hacia su objetivo del verano europeo: una quinta victoria en el Tour de Francia.

El ogro esloveno solo suma cinco días de competición en 2026, con cuatro victorias (Strade Bianche, San Remo, Tour de Flandes, Lieja) y un segundo puesto (París-Roubaix, por detrás de Wout Van Aert).

Entre sus concentraciones en altura de mayo y junio, la idea para el esloveno es mantener el ritmo de competición en el país alpino, en el Tour de Romandía (del 28 de abril al 3 de mayo) y en la Vuelta a Suiza (del 17 al 21 de junio).

Además del ritmo, el objetivo será igualmente saciar la sed inagotable de victorias.

"Apenas compito, así que cuando lo hago, es con la idea de ganar", confirmó el doble campeón del mundo el domingo por la noche en la sala de prensa de Lieja, donde apareció más decidido que nunca después de haber sido puesto a prueba en la Decana de las clásicas por el fenómeno francés Paul Seixas (2º), ocho años más joven que él.

"Paul motiva a todo el mundo a seguir progresando. (...) Vamos a seguir trabajando duro para intentar ganarle en los próximos años y para ganar todo lo posible... hasta que nos destruya a todos", llegó a decir el líder del UAE.

- Prueba montañosa -

En poco más de dos meses, Seixas bien podría disputar su primer Tour de Francia, al término del cual Pogacar aspira a unirse al grupo de los quíntuples vencedores Anquetil-Merckx-Hinault-Induráin.

En Romandía, el esloveno encontrará un terreno ideal para explotar sus cualidades de escalador. Luego de una corta (3,2 kilómetros) etapa prólogo el martes, las cinco etapas siguientes presenta un perfil ondulado, destacando los puertos de 1ª categoría de Ovronnaz (8,9 km al 9,8%) el miércoles, y de Jaunpass (8,1 km al 8,3%) el sábado, a la espera de la llegada final en el alto de Leysin (14,3 km al 6%) el domingo.

El pelotón del Tour de Romandía, encajado entre las clásicas y el Giro (del 8 al 31 de mayo), se ha reducido (solo 15 equipos), ya que cuatro formaciones World Tour han decidido hacer un paréntesis en esa prueba.

Pero el cartel sigue resultando atractivo, con la presencia de Pogacar y de los corredores del Red Bull-BORA-Hansgrohe, Florian Lipowitz (3º en el último Tour de Francia) y Primoz Roglic (cuádruple ganador de la Vuelta a España).