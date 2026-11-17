Estados Unidos despidió este martes a su seleccionador Mauricio Pochettino con un triunfo 2-0 frente a Haití y la clasificación al Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf.

El Team USA, que había goleado 6-0 en el partido de ida, se impuso este martes en la vuelta en Cincinnati (Ohio) con un espectacular gol de tijera de Christian Pulisic en el minuto 25 y otro del joven Julian Hall en el 43'.

En plena racha de seis triunfos seguidos, el argentino Pochettino cerró una etapa de dos años como seleccionador estadounidense para asumir ahora las riendas del Manchester United.

La escuadra norteamericana se unió a Panamá y Canadá como equipos clasificados a las semifinales de la Liga de Naciones. Para sumarse al grupo, México debía remontar este martes ante Jamaica la desventaja de 3-2 que se llevó en la ida.

Estados Unidos será anfitrión del Final Four del torneo entre el 25 y el 28 de marzo de 2027 en el SoFi Stadium, en Los Ángeles (California).

Los locales tratarán de recuperar el título perdido en 2025, cuando acabaron en último lugar en su primera competencia oficial bajo el mando de Pochettino.

El argentino no alzó ningún trofeo en su primera experiencia como seleccionador, pero ha recibido un gran reconocimiento de sus dirigentes y jugadores desde que el viernes confirmó su regreso a la Premier League.

Este martes, en una fría noche en el TQL Stadium, Pulisic levantó a los 24.000 espectadores de sus asientos con un remate acrobático tras un centro de Weston McKennie, que también dio la asistencia para el tanto de Hall.

Alineaciones:

Estados Unidos: Diego Kochen - Alex Freeman, Chris Richards (Neil Pierre, 46), Auston Trusty, Antonee Robinson (Reed Baker-Whiting, 81) - Tyler Adams, Weston McKennie (Santiago Castañeda, 77), Sebastian Berhalter - Malik Tillman (Folarin Balogun, 65), Christian Pulisic (Cavan Sullivan, 65) y Julian Hall. DT: Mauricio Pochettino.

Haití: Alexandre Pierre - Carlens Arcus, Patrick Nwadike (François Dulysse, 81), Carl Sainté, Martin Expérience (Kayden Pierre, 69) - Josué Casimir, Danley Jean Jacques, Dominique Simon (Leverton Pierre, 81), Louicius Deedson (Dany Jean, 84) - Wilson Isidor y Lenny Joseph (Fafà Picault, 69). DT: David Badia