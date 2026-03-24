Planes para edificar y mantener recintos

<span class="mln_uppercase_mln">ML |</span> La infraestructura deportiva del país requiere de constante inversión y planes concretos para mantenimiento. Desde Pandeportes señalan que por más de 30 años se construyeron recintos sin planeación, sin sentido ni propósito deportivo para la comunidad donde se ubican.<span class="mln_uppercase_mln">La entidad tiene en su inventario obras que tendría un valor superior de $1,500 millones, y la mayoría están subutilizadas o en abandono. </span><span class="mln_uppercase_mln">En el portal web www.panamacompra.gob.pa se pueden apreciar que varios actos para estudio, diseño y construcción de canchas de fútbol con grama sintética y de suministro de químicos para piscinas que se declararon desiertos, mientras otros para reparación y mantenimiento de canchas multiusos y otras instalaciones ya fueron adjudicados. Dirigentes deportivos esperan mejor planeación. </span>