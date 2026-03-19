Plan de ampliación de Wimbledon recibe respaldo legal

El polémico plan de expansión del torneo de tenis Wimbledon recibió el jueves respaldo legal, luego de que un juez determinase que la sede no está sujeta a restricciones sobre cómo se puede usar el terreno.

Los directivos del All England Club, que posee Wimbledon y que organiza el torneo en esas instalaciones desde 1877 pretenden triplicar el tamaño del Grand Slam sobre césped.

El proyecto prevé la construcción de 38 nuevas pistas de tenis y un estadio de 8.000 localidades en los terrenos del antiguo Wimbledon Park Golf Club, lo que permitiría que el cuadro de clasificación al torneo se pudiera disputar ahí y no en Roehampton, al sur de Londres, como ocurre actualmente.

Esos planes ya fueron aprobados por la Autoridad del Gran Londres en 2024.

Pero el grupo para Salvar Wimbledon Park (SWP) acudió al Tribunal Supremo de Londres en enero, alegando una legislación del siglo XIX según la cual el terreno del antiguo campo de golf debía usarse "como lugar de paseo" y que por tanto, el plan no podía avanzar.

El juez Nicholas Thompsell determinó el jueves que ese terreno nunca "fue apropiado o dedicado al uso de recreación pública", que por el contrario "fue utilizado como un campo privado de golf", añadiendo que el All England Club.

En consecuencia, esos terrenos "nunca han estado sujetos a un fideicomiso previsto por la ley" y no existe ninguna restricción para modificar su uso.

Debbie Jevans, presidente del All England Club, celebró esta decisión.

"Representa una etapa importante para nuestros planes (...) Organizar el torneo de clasificación (en ese terreno) nos pondrá en conformidad con los otros torneos Grand Slam y, aumentando las instalaciones de entrenamiento para los mejores jugadores del mundo, acercaremos a un más a los aficionados de los mejores deportistas del circuito".