Piscina Eileen Coparropa cerrará hasta el 5 de noviembre por mantenimiento

El Instituto Panameño de Deportes informó que la Piscina Eileen Coparropa permanecerá cerrada al público durante las Fiestas Patrias y hasta el 5 de noviembre debido a “trabajos de mantenimiento preventivo”.

La institución indicó que ya ha coordinado con los clubes y atletas para facilitarles el uso de otras instalaciones acuáticas, a fin de que puedan continuar con sus entrenamientos sin interrupciones durante el cierre.

Pandeportes aseguró que seguirá trabajando para impulsar la práctica de la natación e informará oportunamente sobre la fecha de reapertura, al tiempo que agradeció la comprensión de los usuarios.