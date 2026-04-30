Pilotos de Fórmula 1 celebran los ajustes para lograr una mayor seguridad

Los pilotos de la Fórmula 1 celebraron este jueves los ajustes de reglamento realizados por motivos de seguridad, pero advirtieron que se necesita hacer más para mejorar las carreras este fin de semana en el Gran Premio de Miami, cuarta prueba de la temporada 2026.

En una conferencia de prensa oficial, la mayoría de los pilotos señalaron que los cambios en los niveles de "super‑clipping" y en la recuperación de energía de las baterías reducirán los riesgos, pero tendrán poco efecto global en el espectáculo en la nueva era híbrida de este deporte.

Mientras que el canadiense Lance Stroll, de Aston Martin, arremetió contra la nueva fórmula calificándola de "fundamentalmente defectuosa" y mil veces menos divertida que la de la Fórmula 3, otros fueron más positivos en sus comentarios.

"Lo positivo es que hemos tenido algunas buenas reuniones con la F1 y la FIA y creo que eso probablemente sea un punto de partida para el futuro, aunque aún haya tiempo para ello o quizá yo ya no esté aquí", dijo el cuatro veces campeón Max Verstappen, que ha tenido dificultades con su auto esta temporada.

- Verstappen tiene confianza -

Verstappen fue uno de los principales críticos de los cambios introducidos en 2026. Acusó a la Fórmula 1 de perder su identidad y sugirió que por ello se estaba planteando su futuro en el circuito si éste no tomaba medidas para rescatar su herencia como una prueba absoluta de potencia y velocidad para pilotos y máquinas.

"De verdad espero que los pilotos tengamos más influencia sobre los organizadores en general, porque la mayoría de los pilotos tenemos un buen entendimiento y una buena sensación de lo que se necesita para que la F1 sea un buen producto, un producto divertido", dijo el neerlandés.

"Al final del día, es un deporte muy complejo y político, pero al menos creo que todos han hecho todo lo posible por hacer algo,aunque, por supuesto, ¡no va a cambiar el mundo!", añadió Mad Max.

El conflicto surgió como consecuencia de la introducción este año del reparto al 50‑50 entre el uso de energía de la batería y la potencia del motor tradicional, en un intento de crear un deporte más ecológico.

- "En la dirección correcta" -

Muchos pilotos consideran que el deporte necesita más potencia atmosférica procedente del motor y menos de la batería.

"Es un paso en la dirección correcta", dijo el alemán Nico Hulkenberg, de Audi. "Tengo curiosidad por ver cómo se siente y cómo funciona ahora en pista".

El australiano Oscar Piastri, de McLaren, afirmó que la colaboración había producido buenos cambios, pero añadió que creía que los principales problemas no pueden solucionarse sin una revisión fundamental del hardware de las unidades de potencia.

Resaltó que se hubieran retocado las reglas para reducir el enorme desequilibrio de rendimiento y velocidad entre los coches que usan la máxima potencia y aquellos que levantan el ritmo para recuperar y almacenar energía en la batería.

Un accidente en Japón en el que se vio involucrado Oliver Bearman, de Haas, que zafó de sufrir heridas graves, dejó a muchos pilotos preocupados por futuros incidentes similares.

"Tras el accidente de Olly, algo tenía que cambiar y es bueno que nos escucharan", dijo Piastri. "Los ajustes son buenos, sensatos y bien pensados, así que es algo positivo, pero esperemos a ver cómo resulta desde el punto de vista de la seguridad".

Muchos pilotos y observadores habían criticado a la Fórmula 1 por producir una competición artificial controlada por ordenadores y por las necesidades de gestión de la energía de la batería.