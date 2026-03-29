Pilotos de F1 reclaman cambios de seguridad tras accidente de Bearman

Los pilotos de Fórmula 1 reclamaron cambios para garantizar su seguridad después de que el británico Ollie Bearman, de la escudería Haas, se estrellara a gran velocidad contra una barrera durante el Gran Premio de Japón, este domingo en el circuito de suzuka.

El piloto de 20 años evitó lesiones graves tras salirse de la pista a mitad de carrera, aunque cojeaba de manera notable mientras los comisarios lo ayudaban a abandonar la pista.

Las amplias y nuevas regulaciones de ahorro de energía introducidas en la Fórmula 1 este año implican que los coches pueden circular a velocidades drásticamente diferentes en pista al mismo tiempo.

Bearman circulaba a gran velocidad cuando se acercó al argentino Franco Colapinto, que había levantado el pie para recargar su batería eléctrica, y tuvo que hacer una maniobra evasiva para evitar el choque, aunque no pudo controlar el coche y se acabó estrellando contra las protecciones.

El piloto español de Williams Carlos Sainz pidió a las autoridades deportivas que se aseguren de que no se repitan este tipo de incidentes.

"Como pilotos, hemos sido extremadamente claros en que el problema no es solo la clasificación, también es la carrera, y advertíamos de que este tipo de accidente iba a ocurrir tarde o temprano", dijo el madrileño.

"Aquí tuvimos suerte de que hubiera una vía de escape, pero imaginad ir a Bakú, Singapur, Las Vegas y tener este tipo de diferencias de velocidad de cierre, accidentes junto a los muros", advirtió.

El organismo rector del automovilismo, la FIA, dijo tras la carrera que "se llevará a cabo una revisión estructurada después de la fase inicial de la temporada".

"Cualquier posible ajuste, especialmente los relacionados con la gestión de la energía, requiere simulaciones cuidadosas y un análisis detallado", añadió la FIA en un comunicado.

Los exámenes médicos revelaron que Bearman no sufrió ninguna fractura y fue dado de alta en el centro médico del circuito de Suzuka.

El británico dijo que estaba "perfectamente bien".

"Es parte de estas nuevas regulaciones a las que supongo que tenemos que acostumbrarnos, pero también sentí que no se me dejó realmente mucho espacio, teniendo en cuenta el enorme exceso de velocidad con el que venía", añadió.

"Creo que, como grupo, hemos advertido a la FIA de lo que puede pasar, y este ha sido un resultado realmente desafortunado de una diferencia de velocidad enorme que nunca habíamos visto antes en la F1 hasta estas nuevas regulaciones".