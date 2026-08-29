Piloto británico de F1 Lando Norris renueva con McLaren hasta 2030

El piloto británico Lando Norris, vigente campeón del mundo de Fórmula 1, renovó hasta 2030 con la escudería McLaren, anunció el sábado el equipo británico.

Este nuevo acuerdo llega menos de una semana después de la victoria de Norris en Países Bajos, la segunda consecutiva tras haberse impuesto también en Hungría. Estos resultados han reavivado la esperanza de la defensa del título.

La renovación incluye una opción de ampliar el contrato por varios años a partir de 2030, precisó McLaren en su anuncio este sábado.

La pasada temporada, Norris logró el primer campeonato de pilotos para la escudería desde el logrado por el británico Lewis Hamilton en 2008.

Norris se unió al programa júnior de McLaren con solo 17 años y debutó en F1 dos años después, en 2019.

"McLaren es mi casa y estoy encantado de firmar un nuevo contrato que me mantenga con el equipo al menos hasta 2030", declaró Norris, citado en un comunicado.

"Cuando empecé este viaje hace nueve años tenía claro los objetivos que quería alcanzar: llevar a McLaren de nuevo al frente y ganar campeonatos. Hemos cumplido ese objetivo pero queremos más, queremos seguir ganando y sabemos, como equipo, que somos capaces de lograrlo", añadió el piloto de 26 años.

Norris ocupa provisionalmente la cuarta posición del campeonato de pilotos, a 83 puntos del líder italiano Kimi Antonelli a falta de 11 carreras para el final de la temporada.