Phillip Island se despide de MotoGP con la anulación de la carrera por lluvia

El legendario circuito australiano de Phillip Island se despidió este domingo de MotoGP con la cancelación del Gran Premio debido a un fuerte aguacero, un nuevo giro de los acontecimientos que beneficia al español Jorge Martín, que estaba ausente por una fractura de muñeca.

De esta forma, nada cambia en la clasificación provisional del Campeonato del Mundo de Pilotos, liderada por el catalán Marc Márquez a los mandos de su Ducati (365 puntos), por delante del madrileño Martín (355 puntos) con una Aprilia oficial y del italiano Marco Bezzecchi con la misma moto (315 puntos).

La 18ª carrera del Mundial de MotoGP debía comenzar a las 14H00 hora local, antes de ser retrasada más de dos horas debido a un tiempo dantesco en esta isla al sur de Melbourne, con un trazado espectacular al borde del océano, pero a menudo azotada por el viento y la lluvia.

Los organizadores terminaron mostrando la bandera roja hacia las 16H00 a causa de los chaparrones, pero sobre todo por una "visibilidad limitada" que habría impedido el despegue del helicóptero médico en caso de accidente grave.

Las carreras de Moto3 y Moto2 también fueron anuladas.

- Vuelta de honor -

Los pilotos pudieron al menos dar una vuelta de honor, pobre consuelo para el público que había acudido en masa y estaba cubierto de la cabeza a los pies con ropa de lluvia.

"Para despedirse de Phillip Island, los pilotos de MotoGP darán una vuelta detrás del coche de seguridad y luego se detendrán en la recta principal para saludar a los aficionados", escribió en X la organización.

Si esta cancelación le viene bien a Martín, que de todos modos no habría corrido debido a su fractura y habría dejado la vía libre a Márquez, el equipo Aprilia Racing estaba dividido entre alivio y decepción.

Su director ejecutivo, Massimo Rivola, dijo ante varios periodistas que estaba "seguro de que Marco (Bezzecchi) estaba un poco molesto, porque había visto una oportunidad" de remontar en la clasificación del campeonato.

"Pero creo que Jorge (Martín) está contento", añadió el dirigente italiano.

"Este último baile, por así decirlo, esta última carrera en Phillip Island merecía un mejor final", agregó.

Este circuito, el más apreciado por los pilotos, se despidió así del MotoGP tras casi 30 años de Grandes Premios: en 2027, las carreras se disputarán en un circuito urbano en Adelaida, en el sur.

El siete veces campeón del mundo de MotoGP y vigente poseedor del título, Marc Márquez, debería haber partido desde la pole position y enfilar hacia la victoria y, quizá, hacia una octava corona mundial, antes de los próximos Grandes Premios de final de año: Malasia, posiblemente Catar en función de la evolución del conflicto en Oriente Medio, Portugal y la final en Valencia (España).

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