Philipsen gana la clásica ciclista En los Campos de Flandes

El ciclista belga Jasper Philipsen ganó este domingo en Wevelgem la carrera clásica In Flanders Fields (En los Campos de Flandes), tras imponerse al esprint por delante del danés Tobias Lund Andresen y del francés Christophe Laporte.

Los favoritos a ganar la prueba, el neerlandés Mathieu van der Poel y el belga Wout Van Aert, que se escaparon en cabeza a 35 kilómetros de la llegada durante el último ascenso al monte Kemmel, fueron alcanzados en el tramo final, dejando que los esprinters se disputaran la victoria final.

Tras ganar en Milán-San Remo hace dos años, Philipsen, de 28 años firmó así una de las victorias más importantes de su carrera, en la que figuran ya 60 triunfos.

"Con Mathieu (van der Poel) en los primeros puestos, podía mantenerme en el pelotón. Por experiencia sabía que la frescura es un factor esencial para ganar aquí. Al final éramos dos (en la lucha) por la victoria, fue cómodo", explicó el belga tras más de 240 km de carrera.

Al igual que hizo el viernes en su victoria en la E3 Classic, Van der Poel, compañero de Philipsen en Alpecin, tomó la iniciativa para romper la carrera.

En el tercer y último ascenso al monte Kemmel solo Van Aert logró seguir su ritmo pese a un terreno complicado con 1000 metros al 10,5% de inclinación media.

Los dos corredores de 31 años, rivales desde hace más de una década, llegaron a contar con casi un minuto de ventaja respecto al pelotón.

Sin embargo, el grueso de ciclistas dio caza a los escapados en las largas líneas rectas del final, marcadas por el viento. Van der Poel y Van Aert se quedaron a cerca de 1000 metros de haberse disputado entre ellos la victoria, pero a una semana del Tour de Flandes, se postularon como los rivales de Tadej Pogacar para esa carrera.

"Estoy muy satisfecho con mi condición (física)", celebró Van Aert. "Un poco menos con el resultado porque pensaba que podríamos llegar hasta el final. Pero Mathieu contaba con el lujo de tener a Philipsen detrás de él. Corrió a la defensiva, algo que ha ido en mi contra", lamentó el líder del equipo Visma-Lease a Bike, que terminó 30º.

Por su parte, Van der Poel, 48 horas después de una escapada de 60 km en la E3 Classic, reconoció haber tenido "falta de frescura".