Pete Alonso pone rumbo a Baltimore tras su salida de los Mets (medios)

Pete Alonso, el líder histórico de jonrones de los Mets de Nueva York, llegó a un acuerdo con los Orioles de Baltimore para las próximas cinco temporadas a cambio de 155 millones de dólares, avanzaron este miércoles medios locales.

El bateador estadounidense, de ascendencia española, había ejecutado su opción para convertirse en agente libre después del fracaso de los Mets la pasada temporada.

La franquicia de Queens ni siquiera clasificó a los playoffs de las Grandes Ligas en una campaña que arrancó como aspirante al título tras el sonado fichaje del dominicano Juan Soto.

A sus 31 años, Alonso cambiará por primera vez de uniforme después de ser el ícono de los Mets durante las últimas siete campañas, en las que acumuló 264 jonrones, más que ningún otro pelotero de los neoyorquinos.

De acuerdo con reportes de ESPN y The Athletic, difundidos también por la web de Grandes Ligas, el cañonero está cerrando los últimos detalles de su contrato con los Orioles de Baltimore, otro equipo que quedó fuera de la postemporada.

Alonso, elegido cinco veces para el Juego de las Estrellas, no es la única pieza importante que deberán reemplazar los Mets en el actual mercado de traspasos.

El cerrador puertorriqueño Edwin Díaz acordó esta semana su mudanza a los Dodgers de Los Ángeles mientras el jardinero central Brandon Nimmo, con una década de experiencia en la franquicia, fue traspasado en noviembre a los Rangers de Texas a cambio del segunda base Marcus Semien.