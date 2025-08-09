Pequeñas Ligas de Antón perdió la final en Serie Mundial Junior

El equipo de las Pequeñas Ligas de Antón, representante de Panamá y Latinoamericana en la Serie Mundial Junior (13-14 años) de Pequeñas Ligas de béisbol perdió este 9 de agosto ante China Taipéi (Asia Pacific) 9 carreras por 0, en la Final Internacional del torneo, que se celebra en Taylor, Michigan, EEUU.

El conjunto panameño ahora disputará el partido por el tercer lugar mañana domingo 10 de agosto. Su rival será el perdedor del partido del campeonato de Estados Unidos, entre la región sureste (Macon, Georgia) y la región suroeste (Needville, Texas).

Mientras que China Taipéi enfrentará mañana al ganador del duelo de las representaciones de Texas y de Georgia, para definir al Campeón de esta Serie Mundial de Liga Júnior de Béisbol.