Pegula supera a Anisimova y es primera semifinalista en Cincinnati

En un intenso duelo entre estadounidenses, Jessica Pegula derrotó el jueves a Amanda Anisimova en el tiebreak decisivo y sacó el primer boleto a las semifinales del torneo WTA 1000 de Cincinnati.Pegula, número tres mundial, superó a Anisimova (10º) por 6-4, 2-6 y 7-6 (7/4) en dos horas y 15 minutos de juego en la pista central.Subcampeona del evento en 2024, Pegula pugnará en semifinales contra la ganadora del choque del jueves entre la kazaja Elena Rybakina, número dos mundial, y la polaca Iga Swiatek.En los otros cruces de cuartos femeninos, que se disputarán el viernes, las estadounidenses Coco Gauff y Madison Keys chocarán ante la ucraniana Marta Kostyuk y la checa Sara Bejlek, respectivamente.