Pegula liquida a Rajímova y se mete en octavos del WTA 1000 de Toronto

La estadounidense Jessica Pegula, número tres del mundo, despachó sin complejidades a la uzbeka Kamila Rajímova este jueves y se inscribió en los octavos de final del WTA 1000 de Toronto.

Campeona en suelo canadiense en 2023 y 2024, Pegula se impuso por 6-4 y 6-0 en un partido que estuvo suspendido durante una hora por lluvia, un mal que ha afectado el desarrollo del séptimo WTA 1000 del año.

Las tenistas tuvieron que parar cuando la estadounidense iba adelante 4-0 en la segunda manga.

Al regreso, Pegula liquidó la contienda sin inconvenientes para firmar una duración neta de juego de una hora y ocho minutos.

Pegula, que el lunes perdió la final del WTA 500 de Washington ante la promesa filipina Alexandra Eala, buscará el pase a cuartos el viernes ante la rusa Diana Shnaider (17ª del ranking mundial).

La norteamericana está a la caza de su segunda corona del año en torneos de categoría WTA 1000, tras el ganado en Dubái en febrero.

Pegula no fue la única favorita en garantizar su estadía en Toronto, donde la bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno mundial, enfrenta este jueves a la china Zhang Shuai (62ª).

La polaca Iga Swiatek, séptima preclasificada, liquidó a la suiza Viktorija Golubic (51ª) por 6-2 y 6-1.

La número ocho del mundo espera por su adversaria en octavos: la ucraniana Marta Kostyuk, décima favorita, o la estadounidense Madison Keys, decimonovena cabeza de serie.