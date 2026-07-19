Pedro Sánchez elogia el "espíritu de equipo" de la Roja

El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, una figura que divide a sus conciudadanos, elogió el domingo en un artículo de opinión la unidad de la selección de fútbol, a pocas horas de la final del Mundial ante Argentina.

"Este domingo, 26 compatriotas disputarán la final de la Copa del Mundo contra Argentina representando a España ante una audiencia planetaria", escribió en el diario El País el dirigente, rodeado en los últimos meses por escándalos e investigaciones que afectan a sus allegados y han mermado considerablemente su popularidad y su imagen.

Alabando la "filosofía con la que España aprendió a ganar" en 2010, el jefe del Gobierno, que asistirá a la final en el MetLife Stadium, en las afueras de Nueva York, junto al rey Felipe VI, destacó el "talento y la técnica", pero sobre todo "la solidaridad y el espíritu de equipo".

"Esa es la Selección que enamora. Con el juego asociativo y valiente que tanto nos caracteriza. Pero también con los valores que definen a nuestro país", agregó, enorgulleciéndose de esta España "que confía en el talento colectivo para ganar y mostrarse al mundo como el país querido y respetado que es".

"Este domingo, los niños y niñas que sueñan con emular a Rodri, Oyarzabal o Cucurella marcarán el latido de nuestro país. Y todos seremos uno, guiados por ese espíritu de compañerismo que Luis de la Fuente ha sabido inculcar a este equipo único", prosiguió.

Una victoria de España podría permitir al dirigente hacer olvidar por un tiempo los casos judiciales que le rodean.

El jueves, un tribunal confirmó que su esposa, Begoña Gómez, será juzgada por tráfico de influencias y malversación de fondos públicos.

Asimismo, Pedro Sánchez vio recientemente cómo su hermano David era condenado e inhabilitado para ejercer cualquier cargo público durante nueve años por haber utilizado la influencia de su hermano mayor para conseguir un puesto en la administración pública.

Su exministro de Transportes, José Luis Ábalos, fue condenado a finales de junio a 24 años de prisión por corrupción.

Y desde el mes de mayo, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero -presidente del Gobierno entre 2004 y 2011 -, está imputado también por tráfico de influencias a cambio de sobornos.

La oposición exige la dimisión de Sánchez y la convocatoria de elecciones anticipadas, algo a lo que él se niega.