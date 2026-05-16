Pedro Acosta firma la pole del GP de Cataluña de MotoGP

El joven piloto español Pedro Acosta (KTM) logró la pole position del Gran Premio de Cataluña de MotoGP tras ser el más rápido en la sesión de clasificación celebrada este sábado en el circuito de Montmeló, cerca de Barcelona.

El "Tiburón" (21 años) superó al italiano Franco Morbidelli (Ducati-VR46), que sorprendió con el segundo mejor crono tras haberse metido con dificultades en la Q2, la segunda parte de la clasificación en la que se deciden las primeras plazas de la parrilla de salida, y el español Álex Márquez (Ducati-Gresini), vigente subcampeón mundial.

Por detrás se clasificaron Raúl Fernández, Johann Zarco, Fabio Di Giannantonio, Fabio Quatararo y Brad Binder.

Los dos primeros clasificados del Mundial no tuvieron su mejor día: el líder Marco Bezzecchi saldrá desde la 12ª posición y el español Jorge Martín (2º a 1 punto) acabó noveno.

El campeón del mundo español Marc Márquez no participa en este Gran Premio luego de haber tenido que ser operado tras caerse la semana pasada en Le Mans.

La misma parrilla de salida servirá para iniciar la carrera esprint del sábado (a partir de las 13H00 GMT) y el Gran Premio del domingo (12H00 GMT).

- Resultado de la sesión de clasificación:

1. Pedro Acosta (ESP/Red Bull KTM Factory Racing) 1:38.068

2. Franco Morbidelli (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 1:38.301

3. Álex Márquez (ESP/Gresini Racing MotoGP) 1:38.342

4. Raúl Fernández (ESP/Trackhouse Racing MotoGP) 1:38.453

5. Johann Zarco (FRA/LCR Honda CASTROL) 1:38.474

6. Fabio Di Giannantonio (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 1:38.477

7. Fabio Quartararo (FRA/Monster Energy Yamaha MotoGP) 1:38.511

8. Brad Binder (RSA/Red Bull KTM Factory Racing) 1:38.597

9. Jorge Martín (ESP/Aprilia Racing) 1:38.652

10. Joan Mir (ESP/Repsol Honda Team) 1:38.686

11. Jack Miller (AUS/Prima Pramac Racing) 1:38.773

12. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia Racing) 1:38.785

13. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati Lenovo Team) 1:38.752

14. Enea Bastianini (ITA/Red Bull GASGAS Tech3) 1:38.797

15. Fermín Aldeguer (ESP/Gresini Racing MotoGP) 1:38.851

16. Luca Marini (ITA/Repsol Honda Team) 1:39.011

17. Maverick Viñales (ESP/Red Bull GASGAS Tech3) 1:39.071

18. Ai Ogura (JPN/Trackhouse Racing MotoGP) 1:39.212

19. Álex Rins (ESP/Monster Energy Yamaha MotoGP) 1:39.280

20. Diogo Moreira (BRA/LCR Honda IDEMITSU) 1:39.324

21. Augusto Fernández (ESP/Monster Energy Yamaha MotoGP) 1:39.876

22. Toprak Razgatlioglu (TUR/Prima Pramac Racing) 1:42.945

- Parrilla de salida:

1ª línea:

Pedro Acosta (ESP/Red Bull KTM Factory Racing)

Franco Morbidelli (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team)

Álex Márquez (ESP/Gresini Racing MotoGP)

2ª línea:

Raúl Fernández (ESP/Trackhouse Racing MotoGP)

Johann Zarco (FRA/LCR Honda CASTROL)

Fabio Di Giannantonio (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team)

3ª línea:

Fabio Quartararo (FRA/Monster Energy Yamaha MotoGP)

Brad Binder (RSA/Red Bull KTM Factory Racing)

Jorge Martín (ESP/Aprilia Racing)

4ª línea:

Joan Mir (ESP/Repsol Honda Team)

Jack Miller (AUS/Prima Pramac Racing)

Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia Racing)

5ª línea:

Francesco Bagnaia (ITA/Ducati Lenovo Team)

Enea Bastianini (ITA/Red Bull GASGAS Tech3)

Fermín Aldeguer (ESP/Gresini Racing MotoGP)

6ª línea:

Luca Marini (ITA/Repsol Honda Team)

Maverick Viñales (ESP/Red Bull GASGAS Tech3)

Ai Ogura (JPN/Trackhouse Racing MotoGP)

/ª línea:

Álex Rins (ESP/Monster Energy Yamaha MotoGP)

Diogo Moreira (BRA/LCR Honda IDEMITSU)

Augusto Fernández (ESP/Monster Energy Yamaha MotoGP)

8ª línea:

Toprak Razgatlioglu (TUR/Prima Pramac Racing)