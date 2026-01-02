‘Pat’ rompió barreras

Considerado la primera estrella del béisbol profesional de Panamá en suelo extranjero. Patricio ‘Pat’ Athelstan Scantlebury no solo dejó marca por ser uno de los primeros latinos y afrodescendiente en jugar en la ‘Gran Carpa’, durante la primera mitad del Siglo XX, sino por su destacado trabajo en la lomita, a pesar de su tardío debut en las Grandes Ligas (MLB), de Estados Unidos: a los 38 años y 160 días. Scantlebury nació en el sector de Gatún, antigua Zona del Canal de Panamá, el 11 de noviembre de 1917. El panameño jugó por 5 temporadas en las Ligas Negras de Béisbol (NLB- Negro League Baseball), la liga de béisbol estadounidense exclusiva para jugadores afrodescendientes, antes de debutar en Las Mayores. Militó con los New York Cubans (1944-1948), donde ganó la Negro World Series en 1947. Pasó 1951 y 1952 fuera del béisbol profesional, luego, a los 35 años, se unió al béisbol de ligas menores en 1953, donde lideró la Clase B Big State League. El lanzador izquierdo jugó en la Temporada 1955-56 en la República Dominicana con las Estrellas Orientales, donde obtuvo marca de 0G-4P en 32.1 IP; con una efectividad de 7.23. Fue firmado por los Cincinnati Redlegs (hoy Cincinnati Reds) antes de la Temporada de 1955. Debutó el 19 de abril de 1955, abrió el partido ante los Cardenales de San Luis en el Crosley Field, y para el 3 de agosto de 1956, sería su última aparición con Cincinnati, cuando trabajaría como relevista, lanzando 2.0 IP, permitiendo 2 imparables y no toleró carreras. Se mantuvo jugando en Ligas Menores hasta 1961; cumpliendo muy buenas temporadas, pero sin la suerte de volver a jugar en la MLB. Falleció el 24 de mayo de 1991 a la edad de 73 años en la localidad de Glen Ridge, Nueva Jersey.