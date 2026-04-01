$!Parkour: “Habilidad sin límites”

Lynx Parkour Academy es una escuela fundada en 2025 con un programa diseñado para desarrollar coordinación, fuerza, movilidad, confianza y control corporal a través del Parkour de forma segura, explica su fundador, Carlos Centella.

Con el lema “Habilidad sin límites”, este espacio deportivo ofrece clases para niños de entre 5 y 13 años. A los interesados se les realiza una clase de prueba para evaluar su adaptación al entrenamiento y permitirles conocer la metodología de la academia; posteriormente, pueden inscribirse en los programas mensuales.

Las categorías son: Lynx Cubs: 5 a 6 años (nivel inicial); Lynx Core 1: 7 a 8 años (nivel formativo); Lynx Core 2: 9 años en adelante (nivel intermedio) y Lynx Alfa: nivel avanzado y competitivo.

Todo el programa está bajo la supervisión de Carlos Centella, entrenador certificado y uno de los primeros jueces internacionales aprobados por la Federación Internacional de Gimnasia (FIG) en Panamá. Entre sus participaciones más destacadas se encuentra el 3er Panamericano Abierto de Parkour 2025, donde ejerció como juez en representación de su país.

“Actualmente, nuestro enfoque principal está en el desarrollo del parkour infantil formativo, creando una base sólida para el crecimiento de esta disciplina deportiva en nuestra comunidad. Nuestro objetivo es seguir creciendo como academia, ampliar nuestros grupos de entrenamiento y continuar formando atletas”, explicó Centella.

El entrenador señaló que, entre los principales retos, se encuentra promover más el Parkour, pues hay un desconocimiento entre la población.