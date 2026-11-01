París dicta sentencia para el Masters ATP con un ojo en la enfermería

Última oportunidad para estar en el Masters de final de temporada de Turín: el Masters 1000 de París decidirá la identidad de los últimos clasificados, aunque ello también dependerá del estado físico de algunos aspirantes, sobre los que existen serias dudas.

Con apenas unas horas de diferencia, el subcampeón italiano de Roland Garros Flavio Cobolli (6º del mundo) y el francés Arthur Fils (8º) se lesionaron esta semana, lo que deja en el aire la posibilidad de estar por primera vez en el Torneo de Maestros (15-22 de noviembre).

Cobolli sufrió en la segunda ronda de Viena una "pequeña elongación muscular" y abandonó entre lágrimas, dando a entender en un primer momento que su camino hacia Turín había quedado cortado en seco.

Pero el tenista florentino de 24 años intenta tranquilizar desde entonces y señaló que "hará todo lo posible" para jugar el Masters 1000 parisino, una tradicional cita bajo techo que se disputa en el barrio de negocios de La Défense.

Hay cuatro tenistas ya clasificados para el Masters (ATP Finals, en su denominación oficial) de Turín: Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton y Daniil Medvedev.

El italiano Jannik Sinner, número uno mundial y que pasará el lunes al segundo lugar de la clasificación en beneficio de Zverev, no estará porque ha dado por terminada su temporada por una lesión en la rodilla derecha.

- Djokovic, bajo presión -

Quedan por lo tanto cuatro boletos por atribuir y Cobolli es el mejor situado para llevarse uno de ellos.

La clasificación que determina la presencia en Turín es la Race, que tiene en cuenta los resultados de 2026.

Cobolli es sexto en esa Race, donde le siguen, por orden, el francés Arthur Fils, el estadounidense Frances Tiafoe y el australiano Alex De Miñaur, este último noveno y por lo tanto el último que en estos momentos estaría dentro de la zona de clasificación al Masters.

Fils abandonó el viernes en cuartos de final del torneo de Basilea, en Suiza, quejándose de un dolor en la parte baja de la espalda, aunque oficialmente su renuncia fue por una lesión en la pierna izquierda.

El joven español Rafa Jódar es décimo de la Race, mientras que la leyenda serbia Novak Djokovic es undécimo y el estadounidense Taylor Fritz duodécimo.

Tanto Djokovic, que tiene el récord de títulos del torneo indoor francés con siete, como Fritz necesitan llegar a semifinales en París para tener opciones de estar en Turín.

Más difícil lo tiene el estadounidense Tommy Paul, que necesita llegar a la final del Masters 1000 de París y que varios de sus rivales sufran eliminaciones prematuras.

- Zverev estrena el N.1 -

Más allá de la cuestión del Masters, ¿cómo se presenta la lucha por el título en la capital francesa?

El alemán Alexander Zverev, eliminado el sábado en semifinales de Viena por De Miñaur, estrenará en París, la ciudad donde en junio conquistó su primer Grand Slam, el número 1 del ranking ATP.

Su principal adversario será el español Carlos Alcaraz, que llegará con ganas de demostrar que vuelve a su mejor nivel después de una temporada en la que pasó desde abril a agosto de baja por lesión.

Pero la experiencia histórica demuestra que las sorpresas son muy posibles en este torneo.

"Está realmente muy abierto. En el final de la temporada sabemos que hay jugadores cansados y a los que les duele algo", señaló el director del torneo, Cédric Pioline.

Sinner fue el campeón hace un año y el trono estará, por lo tanto, vacante.