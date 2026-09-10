Pandeportes adjudica la rehabilitación del Complejo Deportivo de Macaracas por B/. 2.2 millones

El Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) informó que fue adjudicado en el portal Panamá Compra el proyecto de rehabilitación integral del Complejo Deportivo de Macaracas, con una inversión de B/. 2,258,311.30 y un plazo de ejecución de 600 días calendario. La obra, que tendrá una vigencia contractual total de 660 días, busca modernizar las instalaciones del distrito y brindar espacios adecuados para la práctica de distintas disciplinas.

El proyecto contempla la rehabilitación del campo de fútbol, con dimensiones de 45 por 90 metros, y de la cancha de béisbol infantil. Ambos escenarios contarán con superficie sintética, sistema de drenaje, cerramiento perimetral e iluminación deportiva. Asimismo, se remozará la capacidad de las graderías para albergar a 300 espectadores en fútbol y a 200 en béisbol, detalló la institución en un comunicado.

La intervención incluye la finalización de vestidores, sanitarios, depósitos de utilería (dugouts), quioscos y áreas de almacenamiento. De igual manera, se contempla la construcción de una cancha multiuso techada, adecuaciones de terreno y obras de infraestructura vial, pluvial, sanitaria, red de agua potable, sistema eléctrico y telecomunicaciones. Además, se edificarán un cuarto eléctrico, garita de control de acceso y un sistema hidroneumático, complementados con equipamiento deportivo, paisajismo, mobiliario urbano y trabajos exteriores.