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Pandeportes adjudica la rehabilitación del Complejo Deportivo de Macaracas por B/. 2.2 millones

Pandeportes adjudica la rehabilitación del Complejo Deportivo de Macaracas por B/. 2.2 millones
Pandeportes | Instalaciones actuales.
Redacción Web
10 de septiembre de 2026

El Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) informó que fue adjudicado en el portal Panamá Compra el proyecto de rehabilitación integral del Complejo Deportivo de Macaracas, con una inversión de B/. 2,258,311.30 y un plazo de ejecución de 600 días calendario. La obra, que tendrá una vigencia contractual total de 660 días, busca modernizar las instalaciones del distrito y brindar espacios adecuados para la práctica de distintas disciplinas.

El proyecto contempla la rehabilitación del campo de fútbol, con dimensiones de 45 por 90 metros, y de la cancha de béisbol infantil. Ambos escenarios contarán con superficie sintética, sistema de drenaje, cerramiento perimetral e iluminación deportiva. Asimismo, se remozará la capacidad de las graderías para albergar a 300 espectadores en fútbol y a 200 en béisbol, detalló la institución en un comunicado.

La intervención incluye la finalización de vestidores, sanitarios, depósitos de utilería (dugouts), quioscos y áreas de almacenamiento. De igual manera, se contempla la construcción de una cancha multiuso techada, adecuaciones de terreno y obras de infraestructura vial, pluvial, sanitaria, red de agua potable, sistema eléctrico y telecomunicaciones. Además, se edificarán un cuarto eléctrico, garita de control de acceso y un sistema hidroneumático, complementados con equipamiento deportivo, paisajismo, mobiliario urbano y trabajos exteriores.

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