Pandeportes adjudica la construcción del nuevo Gimnasio de Natá por más de B/.2.5 millones

El Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) anunció la adjudicación del proyecto para la construcción del nuevo Gimnasio de Natá, en la provincia de Coclé, una obra destinada a fortalecer la infraestructura deportiva y beneficiar a atletas, jóvenes y comunidades del área, con una inversión de B/. 2,535,961.03, informó Pandeportes. La obra contempla un tiempo de ejecución de 365 días calendario y una vigencia contractual de 455 días.

El nuevo complejo será multifuncional e incluirá el estudio, diseño, construcción y equipamiento completo de la instalación, la cual tendrá capacidad para al menos 500 espectadores mediante graderías retráctiles y tipo bleachers. El espacio estará adecuado para la práctica de baloncesto, fútbol sala, voleibol y balonmano, e involucra la demolición de estructuras existentes y labores de movimiento de tierra.

Además, se construirá infraestructura sanitaria, pluvial y de agua potable; se realizará el cerramiento perimetral y se instalarán sistemas eléctricos, electromecánicos, de iluminación, climatización, audio y comunicaciones, así como un sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV), detección y supresión de incendios, ascensor y facilidades de accesibilidad universal. La obra también comprende estacionamientos, aceras, paisajismo, mobiliario y equipamiento deportivo especializado.