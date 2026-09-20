Panameña logra el mejor resultado centroamericano en Mundial Junior de Surf

La surfista panameña Anaí Porras Pilato, de 15 años y nacida en Bocas del Toro, ocupó el puesto 25 en la categoría Sub-16 del Campeonato Mundial Junior de Surf 2026, disputado en El Salvador, resultado que la convirtió en la centroamericana mejor ubicada en el torneo, según reportó Servicios Periodísticos Globales S. A.

Porras Pilato compitió en representación de Guatemala debido a que tiene doble nacionalidad. Su padre, Ricardo Porras, es guatemalteco.

El Mundial reunió a unos 450 surfistas de las categorías menores provenientes de 56 países. Las competencias se desarrollaron en las playas La Bocana y El Sunzal, en El Salvador.

El puesto 25 también representó el mejor resultado obtenido por un atleta guatemalteco en la historia de los Campeonatos Mundiales Junior de Surf, de acuerdo con el reporte.

“Es el esfuerzo de muchos años en este deporte tan bonito que amo tanto. Para mí es todo orgullo haber llegado tan lejos porque; además, eso animará a más chicos a practicar el Surfing en una región donde tenemos muy buena calidad de olas”, dijo Porras Pilato.

La joven reside y entrena en Bocas del Toro, donde aprendió a surfear y desde allí viaja para participar en competencias internacionales.

“Estuve preparando muy bien para el Mundial en El Salvador, fue un programa de entrenamiento intenso, por dicha, ahora estamos viendo los buenos frutos. Este resultado me anima a seguir adelante en los próximos meses”, relató.

Su padre destacó las condiciones que tiene Centroamérica para desarrollar este deporte y consideró que el resultado de su hija muestra el potencial de los jóvenes de la región.

“Nuestra región tiene todas las condiciones necesarias para sobresalir en este deporte en los eventos internacionales, este paso es muy importante porque nos indica que vamos en el camino correcto”, afirmó Ricardo Porras.

La costarricense Mikela Castro Bolívar, nacida en Playa Cocles, Limón, y residente en Playa Jacó, también ocupó el puesto 25 en la categoría Sub-16.

Por equipos, Australia ganó el Mundial Junior 2026 con 8,078 puntos, seguida por Estados Unidos, con 6,048, y Brasil, con 5,430.