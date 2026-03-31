Panamá y Sudáfrica en segundo amistoso en gira por África

ml | La Selección Mayor masculina de fútbol de Panamá disputará hoy (12:30 p.m., hora en Panamá) su segundo partido amistoso seguido ante su similar de Sudáfrica, en una gira por suelo sudáfricano de preparación con miras a la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026.

El pasado viernes, estos equipos igualaron 1-1, en la Ciudad de Durban. Ahora, los Bafana Bafana reciben a los canaleros en un segundo examen en el DHL Stadium, en Ciudad del Cabo, ante lo que se espera sea casa llena con más de 55 mil aficionados presentes para despedir a la escuadra sudafricana previo al Mundial.

Ayer, el equipo que dirige el DT Thomas Christiansen entrenó en horas de la mañana, nuevamente en el Athlone Stadium, con todo el grupo a disposición, a excepción del guardameta Luis “Manotas” Mejía, quien trabajó de forma diferenciada, por sospechas de lesión, tras haber sido sustituido por Orlando Mosquera en el cierre del primer tiempo del primer encuentro.

“Lo primero que quiero ver es un partido bueno por nuestra parte. Las cosas que hemos trabajado verlas, que compitamos como siempre hemos hecho, y que saquemos un buen resultado ante un estadio lleno, eso sería lo mejor”, explicó Christiansen, en conferencia de prensa previa al duelo.