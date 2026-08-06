Panamá y Nicaragua buscarán su primer “Oro” en el béisbol de los JCDC

Las selecciones de Panamá y Nicaragua disputarán mañana viernes 7 de agosto la medalla de Oro del béisbol en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, desde las 6:00 p.m. hora de Panamá. Será la primera vez que ambas selecciones luchan por el disco dorado en esta disciplina en los juegos regionales.

Panamá, que suma 3 medallas de plata en JCDC, solo ha disputado una final anteriormente. En 1935 y 1938 obtuvo plata en torneos jugados por ronda única en El Salvador y Panamá, con Cuba como campeón en ambas ediciones. La única final jugada fue en 2002 en El Salvador, donde Panamá cayó 4x2 ante Puerto Rico con un cuadrangular de dos carreras en el décimo episodio de Luis Rosario.

Nicaragua, por su parte, acumula en 16 presentaciones 3 medallas de bronce y 4 de plata. En el torneo actual 2026, Panamá venció a Nicaragua 1x0 con Darío Agrazal Jr. en el montículo. Este jueves, Panamá cayó 4x1 ante Puerto Rico en un juego sin incidencia porque ya estaba clasificado, mientras Nicaragua derrotó 6-5 a Cuba en la mañana para asegurar su pase a la final.