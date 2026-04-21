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Panamá vence 7-0 a Argentina en los Suramericanos de la Juventud

Panamá vence 7-0 a Argentina en los Suramericanos de la Juventud
COLIMPICO | Jugadores del equipo de Panamá.
Redacción Web
21 de abril de 2026

La selección nacional de béisbol de Panamá logró una victoria por blanqueada al imponerse 7-0 ante Argentina en su segunda presentación en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026.

Según el reporte emitido por el Comité Olímpico de Panamá, el equipo panameño dominó el encuentro de principio a fin, sumando su segundo triunfo en el torneo para mantenerse invicto en la competencia.

Con este resultado, Panamá llegará a su próximo compromiso con marca de 2-0, al igual que su rival de turno, Colombia, en lo que se perfila como uno de los duelos más exigentes de la fase.

El partido ante los colombianos está programado para este miércoles a las 2:00 p.m.

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