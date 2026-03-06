Panamá va a dar la pelea

Panamá llega al Clásico Mundial de Béisbol 2026 con la convicción de dar pelea y lograr mantenerse en la competencia. La novena canalera jugará en la ciudad de San Juan, Puerto Rico, sede del Grupo (Pool) A de la fase inicial, junto a las representaciones de Puerto Rico, Cuba, Canadá y Colombia.

Los panameños debutan hoy (11:00 a.m.) ante los cubanos, en el Hiram Bithorn Stadium. El lanzador zurdo Logan Allen será el abridor por Panamá. “Estoy muy emocionado por la oportunidad, dijo.

“Nuestra meta número uno es avanzar a la siguiente ronda”, recalcó ayer José Mayorga, manager del equipo panameño. Por su parte, el receptor Miguel Amaya señaló que “en este equipo todos somos líderes y todos estamos 100% unidos, todo quieren agregar su granito de arena para dejar el país en alto”.

Luego que esta semana sufriera dos derrotas ante los Yankees de Nueva York (11-1) y los Tigres de Detroit (2-1), en duelos de exhibición en Estados Unidos, el equipo se entrenó ayer en la cancha del Hiram Bithorn para su estreno.

En esta fase, de cuatro “pools” de cinco selecciones, se jugará todos contra todos a un solo partido; los dos mejores de cada grupo avanzan a cuartos de final de eliminación directa.