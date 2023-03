$!Panamá también quiere festejar

Argentina prepara hoy una mega fiesta para recibir a sus campeones del mundo y Panamá está invitado a la celebración, pero intentará dar la ‘pelea’ en la cancha para que el festejo sea más que entretenido. Este amistoso, va a ser el primer partido de la Selección Albiceleste desde la consagración en Catar 2022, por lo que su último compromiso fue vencer en la final a Francia, en Lusail, en la que se impuso por penales, tras igualar 3-3 y levantó la copa mundial de la FIFA, después de 36 años.

El estadio Monumental, de Buenos Aires, la cancha del club River Plate, que de seguro estará colmado por 83.000 almas, será el escenario para que las acciones, desde las 7:00 pm, entre la Argentina de Lionel Messi y un equipo ‘B’ de Panamá, a los que varios medios han catalogado como “equipo alternativo”, se traduzcan en un ‘espectáculo de nivel’ para los amantes del fútbol. Antes y durante, y después, se prevén shows de música, videos y cánticos de la mejor hinchada, según la FIFA.

El director técnico de Argentina, Lionel Scaloni, anticipó que jugarán todos los campeones mundiales. Mientras que Panamá estará una plantilla que en su mayoría está compuesta por jugadores de la Liga Panameña de Fútbol (LPF). El conjunto estará dirigido por Jorge Dely Valdés, asistente del DT Thomas Christiansen, quien no viajó al país suramericano porque “su prioridad” es un encuentro crucial frente a Costa Rica, por la Liga de las Naciones de la Concacaf, del 28 de marzo. Dely Valdés reconoció días atrás que el combinado centroamericano se encontrará un escenario “hostil”, pero, al tiempo, expresó su motivación por medirse a una Argentina, como la vigente monarca mundial. Preguntado por la prensa sobre si Panamá van a intentar arruinar la fiesta argentina, Dely Valdés respondió que “No, no, no, para nada, no nos vamos a comparar con Argentina, se supone que Argentina debe ganar el partido. Son los campeones del mundo, tienen al mejor de la historia...”. El breve historial con Panamá marca una victoria de Argentina 3-1, en amistoso en 2009 y otra 5-0 por la fase de grupos de la Copa América Centenario, en EEUU-2016.