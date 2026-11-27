En el inicio de la Ventana 5 de la segunda ronda de los Clasificatorios de las Américas a la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2027, el quinteto de Puerto Rico superó por marcador de 99 a 76 a el de Panamá, en la noche del pasado jueves 26 de noviembre, en la Arena Roberto Durán, en Juan Díaz, Ciudad de Panamá.

Los parciales fueron: Puerto Rico 99 – 76 Panamá (26/24, 30/13; 21/17 y 22/22).

El primer cuarto fue el más parejo ya que terminó por diferencia de tan solo dos puntos a favor de los boricuas (26/24); Puerto Rico aseguró el triunfo en el segundo y tercer cuarto (51/30) y el último terminó empatado a 22.

Los más destacados por Puerto Rico fueron Ramsés Meléndez con 29 puntos (4 Triples), siete rebotes, cuatro fueron defensivos; dos asistencias, dos faltas personales, cuatro pérdidas de balón, un robo y un bloqueo; George Conditt IV aportó con 14 tantos (1 Triple), un rebote, un robo de pelota, un tapón y Jaysean Paige terminó con 11 unidades (3 Triples), tres rebotes, una asistencia, tres faltas y un robo.

El centro Colonense Ezequiel Bell fue el mejor a la ofensiva por Panamá con 16 tantos (1 Triple), capturó cinco rebotes, tres defensivos; una falta, tres pérdidas y dos robos; seguido de Gil Atencia con 13 puntos tomó cinco rebotes, tres fueron defensivos; una asistencia, tres faltas y una pérdida; el armador y Capitán Iverson Molinar encestó 12 unidades (1 Triple), un rebote, dio cuatro asistencias; una falta, una pérdida de balón, un robo y Ricky Lindo Jr. también coló 12, tres rebotes ofensivos; dos asistencias, tres faltas personales, una pérdida, un robo y un tapón.

La tabla de posiciones al iniciar la Ventana 5 de la segunda ronda del Grupo F, de los Clasificatorios a la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2027:

1. Canadá 8-1 (1)

2. Uruguay 7-2

3. Argentina 7-2

4. Bahamas 4-5

5. Puerto Rico 3-6

6. Panamá 2-7

(1) Clasificado a la Copa del Mundo.

En esta fase del clasificatorio, dividido en dos grupos de seis selecciones cada uno, otorga siete cupos al mundial 2027.

La asistencia oficial de fanáticos en la noche de ayer en la Arena Roberto Durán fue de 3,276.

La Selección Mayor de Baloncesto de Panamá recibirá a Bahamas este domingo 29 de noviembre a las 6:10p.m. en la Arena Roberto Durán; por los Clasificatorios de las Américas rumbo a la Copa del Mundo FIBA 2027. El encuentro será transmitido en directo por ÚNICOS.

Cabe destacar que desde el año de 1999 a la fecha, Panamá y Bahamas igualan marcas de 3 victorias y 3 derrotas, en seis partidos oficiales en torneos Centrobásket, AmeriCup y Clasificatorios de las Américas a la Copa del Mundo.

Los boletos están a la venta en www.panatickets.com, a Precio Regular: COURTSIDE SEAT $75, VIP $35, BUTACAS $15 y GENERAL $8; los precios no incluyen cargos y los menores de 14 años entran gratis con camiseta de academia o de algún equipo de baloncesto a la entrada general. Para obtener el descuento de jubilado, debe presentarse al punto de venta en el Centro Comercial Multiplaza.

* FUENTE: FEPABA