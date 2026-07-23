Panamá Sub-20 completa su grupo y entra en la recta final de preparación para el Premundial de Concacaf

La Selección Sub-20 de Panamá realizó su penúltimo entrenamiento en Pachuca, México, como parte de su preparación para el Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026, con la incorporación del volante Ernesto Gómez, quien completó el grupo de 21 convocados.

Según el reporte de la Federación Panameña de Fútbol, Gómez llegó procedente de Estados Unidos, donde forma parte del Connecticut United FC de la MLS Next Pro, y se convirtió en el último jugador en integrarse al equipo dirigido por Mike Stump. El mediocampista es uno de los cinco legionarios incluidos en la convocatoria para el torneo clasificatorio al Mundial Sub-20 de la FIFA 2027.

La práctica se desarrolló en las canchas de La Higa, donde el cuerpo técnico continuó ajustando aspectos tácticos de cara al debut en el certamen.

Otra de las novedades fue la incorporación de Javier Sánchez Jara, asistente técnico de la Selección Mayor, quien apoyará al cuerpo técnico de la Sub-20 durante la fase final de la preparación.

”Me encontré con un grupo muy ilusionado, tanto de jugadores como del cuerpo técnico, con muchas ganas de hacer las cosas bien”, manifestó Sánchez Jara tras incorporarse a la concentración.

El asistente de Thomas Christiansen señaló que ya conoce la metodología de trabajo de Mike Stump, con quien ha colaborado en procesos anteriores de selecciones menores, incluido el Premundial Sub-17 disputado en Guatemala, donde Panamá obtuvo la clasificación al Mundial Sub-17 de Indonesia 2023.

Sánchez Jara explicó que su presencia busca fortalecer la continuidad entre las selecciones nacionales.

La selección panameña realizará este viernes su último entrenamiento en Pachuca antes de trasladarse por carretera a Puebla, ciudad que albergará los partidos del Grupo C del Campeonato Sub-20 de Concacaf.

Panamá debutará el domingo 26 de julio frente a Canadá, a las 3:00 p.m. (hora de Panamá), en el Estadio Universitario BUAP. El torneo otorgará los cupos de la región para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027.