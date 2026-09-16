Panamá Sub-19 tropieza ante Chile en su debut en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

La Selección Sub-19 de Panamá debutó con una derrota de 1-4 frente a Chile en el arranque del torneo de fútbol masculino de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, en un encuentro correspondiente al Grupo A.

El único tanto del conjunto panameño llegó al minuto 63 por intermedio del capitán Raheen Cuello, quien descontó cuando la escuadra chilena ya dominaba el marcador por 3-0, tras las anotaciones de Martín Mundaca (18’), Yastin Cuevas (49’) y Vicente Martínez (58’). Posteriormente, Joaquín Muñoz (78’) cerró la cuenta para el equipo dirigido por Sebastián Miranda, que aseguró sus primeros tres puntos del certamen.

Con este resultado, el combinado nacional se ubica en el fondo de la tabla del Grupo A y buscará la recuperación en su próximo compromiso ante Colombia, programado para este viernes 18 a las 8:00 a.m. (hora de Panamá). La selección cafetera llega fortalecida tras superar 2-0 a Perú en su estreno.