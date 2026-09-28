Panamá Sub-16 definirá esta semana su grupo final rumbo al Torneo Uncaf en El Salvador

La Selección Sub-16 Masculina de Panamá inició este lunes su última semana de preparación con miras al Torneo Uncaf FIFA Forward, el cual se disputará a partir del 5 de octubre en Santa Tecla, El Salvador. El combinado dirigido por Pedro Morilla, entrenará de forma continua hasta el viernes, jornada en la que se realizará el corte definitivo para conformar la nómina de 20 jugadores que viajarán el próximo lunes. La escuadra panameña integra el Grupo B junto a las selecciones de Nicaragua, Puerto Rico y Costa Rica.

Para este ciclo decisivo, el cuerpo técnico mantiene en concentración a 25 futbolistas, pertenecientes en su mayoría a la categoría 2010, base del proceso con miras a la eliminatoria de la Copa Mundial Sub-17 de 2027. La plantilla de arqueros la integran Aldo Naranjo (Tauro FC), Sebastián Sotelo (CD Plaza Amador), Josué Osorio (Universidad Latina) y Manuel Parajo (Sporting SM). La línea defensiva está conformada por Gabriel Mendoza, Didier Zárate (Academia CDE), Emmanuel Mudarra (Tauro FC), José Bosquez (CD Árabe Unido), José Planes (Bocas FC), Juan Samudio (San Francisco FC), Josué Garcés (CD Plaza Amador) y Anderson Ojo (CD Universitario).

En la zona del mediocampo figuran José Pierre (CAI), Joel Sánchez (Tauro FC), Ángel González (Veraguas United), Carlos Peña (Sporting SM), Fernando Thomas (SD Atlético Nacional), Jorge General (San Francisco FC) y Jasio Jordan (CD Plaza Amador); mientras que la delantera está integrada por Abdul Laso (San Francisco FC), Steven Moreno (Sporting SM), Emanuel Rodríguez (Tauro FC), Ronaldo Jiménez (CD Universitario), Uribiades Muñoz (CAI) y Jassir Feliciano (San Francisco FC).