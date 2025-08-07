Panamá Sub-15 clasifica a semifinales tras victoria sobre México

La Selección Masculina Sub-15 de Panamá logró la clasificación a las semifinales del Campeonato de Niños Sub-15 de Concacaf, luego de imponerse 3-2 ante México este jueves 7 de agosto en la ciudad de Alajuela, Costa Rica.

Conforme con el reporte de la Federación Panameña de Futbol (FPF) el conjunto dirigido por Leonardo Pipino consiguió el segundo lugar del Grupo B al superar por diferencia de goles a Honduras, en una cerrada lucha entre tres equipos con nueve puntos.

Con nueve puntos, Panamá igualó en unidades a México y Honduras, pero la diferencia de goles (+6) les dio el segundo puesto del grupo. México lideró con +14 y Honduras quedó fuera con +3, mientras que El Salvador y Nicaragua cerraron la tabla con un punto cada uno.

Panamá enfrentará a Estados Unidos en la semifinal que se disputará este sábado 9 de agosto a las 12:00 p.m. (hora panameña). La otra llave será protagonizada por México y Costa Rica. Los ganadores avanzarán a la gran final del torneo.

Este campeonato juvenil, organizado por Concacaf, contempla reglas particulares como tiempos de 35 minutos por mitad, hasta siete cambios por equipo y la participación mínima de 60 minutos por jugador a lo largo del torneo.

La selección panameña cuenta con una plantilla combinada entre jugadores de clubes nacionales y academias internacionales, entre ellos Alfredo Maduro y el portero Isaías Abuabara, quien milita en el Celta de Vigo de España.