Panamá se baja de la carrera por sede de Panamericanos Jr.

El Comité Olímpico de Panamá (COP) informó que la Ciudad de Panamá retiró oficialmente su candidatura para ser sede de los III Juegos Panamericanos Junior, previstos para el año 2029.

“Durante los últimos meses, se llevó adelante un proceso de trabajo técnico, institucional y organizativo para la preparación de la candidatura, que incluyó la elaboración y entrega formal a la Organización Deportiva Panamericana (Panam Sports) del dossier correspondiente, en el que se presentaron las capacidades, condiciones y propuestas de la ciudad de Panamá para albergar este importante evento deportivo continental”, indicó el COP en un comunicado.

“No obstante”, sigue el texto, “la decisión de retirar la candidatura responde a la decisión del Órgano Ejecutivo luego de ‘un análisis responsable de las condiciones para garantizar el éxito de una competencia de tal magnitud. La proximidad del proceso electoral nacional del 2029 introduciría factores de incertidumbre que podrían afectar la planificación, ejecución y desarrollo del evento’.

El COP recalca que la “realización de los Juegos representaba una valiosa oportunidad para el desarrollo deportivo del país y para la proyección internacional de Panamá”, a la vez que “reconoce y agradece la sinceridad y transparencia del Órgano Ejecutivo al comunicar oportunamente su posición”.

Antes de este anuncio, la presidenta del COP, Damaris Young, se dirigió a los representantes de los comités olímpicos de la región reunidos en la Asamblea de Centro Caribe Sports, celebrada esta semana previa al arranque de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, para dar la lamentable noticia.

Cabe recordar, que la elección de la ciudad sede de los Juegos Panamericanos Junior 2029 se realizará en la Asamblea General de Panam Sports, del próximo 27 y 28 de agosto en Lima, Perú.

La propia Panam Sports (máxima institución deportiva, que agrupa a los 41 Comités Olímpicos Nacionales de las Américas) había oficializado, la semana pasada, las candidaturas a estos juegos de 2029 a Ciudad de Guatemala (Guatemala), Rosario (Argentina) y Ciudad de Panamá (Panamá). Ahora solo quedan Ciudad de Guatemala y Rosario como candidatas.