Panamá saca un empate de Curazao y se acerca a semifinales de Liga de Naciones de Concacaf

Panamá sacó un empate 0-0 de su visita a Curazao este jueves en el partido que abrió los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf, disputado en Willemstad.

La revancha de esta serie de cuartos de final se jugará el domingo en el estadio Rommel Fernández de Ciudad de Panamá y el ganador del mismo avanzará al Final Four, que se celebrará entre el 25 y el 28 de marzo de 2027.

El partido de este jueves estadio Ergilio Hato fue igualado en la primera parte, con ocasiones para ambos equipos, pero en el segundo acto los panameños metieron mayor velocidad y encerraron a su rival.

Bajo la batuta del volante Adalberto Carrasquilla, Panamá movió la pelota con criterio y buenas combinaciones, pero le faltó frescura en los últimos metros para definir pese a que dispuso de una docena de ocasiones de gol.

Curazao, por su parte, tuvo su mejor ocasión en un disparo al poste de Tahith Chong en la primera parte. Apostó al contragolpe y al juego directo con la velocidad en ataque de Juninho Bacuna.

Alineaciones:

Curazao: Eloy Room - Shurandy Sambo, Jurien Gaari, Armando Obispo, Jurich Carolina - Livano Comenencia, Leandro Bacuna, Ar´Jani Martha (Kenji Gorre, 64), Tahith Chong, Joshua Brenet - Juninho Bacuna. DT: Dick Advocaat

Panamá: Orlando Mosquera - Michael Murillo, Carlos Harvey (Víctor Griffith, 88) José Córdoba, Andrés Andrade, Jorge Gutierrez (César Blackman, 64) - Adalberto Carrasquilla, Édgar Bárcenas (Jiovany Ramos, 46), Cristian Martínez (José Fajardo, 88), José Luis Rodríguez - Josué Vergara (Kadir Barría, 55). DT: Thomas Christiansen

Árbitro: Tori Penso (USA)