Panamá revela listado de convocados para la selecciones de fútbol en los Juegos Deportivos Centroamericanos

El fútbol panameño dirá presente con cinco equipos en la XII edición de los Juegos Deportivos Centroamericanos de Guatemala, 2025 se realizarán del 17 al 30 de octubre.Al menos 80 atletas integran los equipos de Futsal Masculino, Futsal Femenino, Sub-20 Masculino, Sub-23 Femenino y Fútbol Playa Masculino.

En este evento se esperan más de tres mil atletas provenientes de los sietes países centroamericanos: Panamá, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Honduras y Belice.Para el fútbol, su calendario de actividades deportivas inicia mañana, 17 de octubre con los partidos de la Selección de Fútbol Playa, a disputarse en las canchas de arena del Complejo Deportivo Greenfield, frente al anfitrión Guatemala, en un partido programado para jugarse a las 11:00 a.m.

La Ceremonia de Inauguración se llevará a cabo el lunes 20 de octubre en Ciudad Cayalá, mientras que la Ceremonia de Clausura está programada para el jueves 30 de octubre. A continuación, la lista de convocados de los cinco equipos.

SELECCIÓN FUTBOL PLAYA MASCULINO

Jaime Londoño, Abdiel Escobar, Alberto Kelly, Ameth Ramos, Eliécer García, José Escobar, Juan Loaiza, Luis Quintero, Nagdiel Del Rosario, Neftalí Díaz, Rafael García, Roodney Ramos y Xavier García.

DT Ángel Williams

SELECCIÓN FUTSAL FEMENINO

Nadia Ducreux, Érika Hernández, Maritza Escartín, Arianys Argüelles, Estefanía Salas, Gloria Saenz, Susy Cassinova, Kenia Rangel, Laurie Batista, Leydy Andrade, Karina Santamaría, María Montenegro, Mariam Sanjur y Maryorie Pérez.

DT Amarelis De Mera

SELECCIÓN SUB-20 MASCULINA

Cecilio Burgess, Ángel Díaz, Aaron Mosquera, Abdul Morales, Alberto Ruíz, Ariel Arroyo, Allan Saldaña, Ángelo Gudiño, Héctor Ríos, Blas Pérez Jr., Carlos Sinisterra, Edmilson González, Jasir Díaz, Jafet Obando, Josué Vergara, Juan Esquivel, Ernesto Gómez y Óscar Peñalba.

DT Felipe Baloy

SELECCIÓN SUB-23 FEMENINA

Nicolette Mas, Anaí Robles, Analía Arosemena, Cristabella Ríos, Danyelis Colpas, Isabella Rendino, Delineth Rivera, Vera Batista, Guillehely Distancia, Isabella Morey, Jorgelis Serna, Jozuanys Santos, Karla Ovalle, Kayra Pérez, Giselle Marquez, Sara Nieto, Milagro Roberts, Shaday Mow, Xianna Yee, Yasselis Magallón.

DT Gerard Aubí

SELECCIÓN DE FUTSAL MASCULINO

Ángel Sánchez, Abdiel Ortiz, Alfonso Maquensi, Aquiles Campos, Austin Plaza, Eduardo Murillo, Ian Castillo, Jaime Peñaloza, Jesús Santos, José Yearwood, Luis Vásquez, Ricardo Castillo, Ruman Milord y Yail García.

DT Alex Del Rosario