Panamá reunió a más de 900 gimnastas de 16 países en la Copa IGA Internacional 2026

Más de 900 gimnastas de 44 clubes y 16 países participaron en la sexta edición de la Copa IGA Internacional 2026, que se celebró del 1 al 4 de octubre en el Centro de Convenciones Vasco Núñez de Balboa del Hotel El Panamá.

El evento alcanzó la mayor participación internacional de su historia, con delegaciones de Argentina, Aruba, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Curazao, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana.

La competencia, organizada por International Gymnastics Academy (IGA) con el aval de la Federación Panameña de Gimnasia, contó con el respaldo de PROMTUR Panamá, Pandeportes y la Federación de Gimnasia de Panamá, y contribuyó a proyectar a Panamá como destino para el turismo deportivo y sede de eventos internacionales.

La Copa reunió a atletas, entrenadores, jueces y familiares, generando movimiento turístico y permitiendo que los visitantes combinaran su participación en la competencia con recorridos y experiencias en el país.

La competencia de gimnasia artística femenina se desarrolló bajo los programas USAG y XCEL, con jueces nacionales e internacionales certificados por USA Gymnastics y dos gimnasios simultáneos equipados con aparatos aprobados por la Federación Internacional de Gimnasia.

Como parte de la agenda de formación, el evento incluyó una master class impartida por José Terán, entrenador de la selección de Estados Unidos, dirigida a entrenadores de los clubes participantes.

Además de las competencias, las delegaciones participaron en actividades de integración, la ceremonia inaugural y espacios dedicados a la cultura panameña. Durante la apertura, las 16 delegaciones desfilaron con sus banderas y el programa incluyó una presentación folclórica panameña.

La sexta edición de la Copa IGA Internacional consolidó su presencia en el calendario regional de gimnasia y fortaleció la proyección de Panamá como punto de encuentro para la comunidad gimnástica de América y el Caribe.

Tras concluir el evento, la organización informó que comenzó a trabajar en la edición 2027, con el objetivo de ampliar la participación internacional y el impacto deportivo y turístico de la competencia.