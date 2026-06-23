Panamá pierde 1-0 contra Croacia y se despide del Mundial

Panamá perdió ante Croacia 1-0 este martes en el Mundial, una derrota que elimina a los canaleros de la máxima cita del fútbol, y permite a los croatas seguir respirando, en el partido 200 de Luka Modric como internacional.

El delantero Ante Budimir rompió el sueño panameño de seguir en el Mundial con un gol al minuto 54, en partido disputado en el estadio de Toronto (Canadá), donde los croatas aprovecharon las pocas ocasiones que tuvieron, ante un rival que plantó cara y no se echó atrás.

Con este resultado, Inglaterra y Ghana lideran con 4 puntos el Grupo L, seguidos de Croacia con 3 y Panamá con 0. En la última fecha, a disputarse el sábado, ingleses y panameños se enfrentarán en Nueva Jersey, mientras que croatas y ghaneses harán lo propio en Filadelfia.

Panamá, que soñaba con pasar por primera vez de la fase de grupos, tras su primera participación mundialista en Rusia 2018, quedó eliminada con esta derrota.

Al contrario que Croacia, que después de perder contra Inglaterra en la primera fecha, sigue en carrera y podría quedar primera del Grupo L si derrota a Ghana y los ingleses pinchan ante los canaleros, que no se juegan nada.

La selección centroamericana jugó por momentos de tú a tú a la selección europea, pero no fue suficiente para derrotar a un equipo que brindó la victoria a Modric.

Al término del partido, los croatas lucieron una camiseta conmemorativa, con la imagen de su capitán, la cifra 200 y el mensaje “Legado infinito”.

Alineaciones:

Panamá: Orlando Mosquera- Michael Amir Murillo, Andrés Andrade, Jiovany Ramos (Cecilio Waterman,77), José Cordoba, César Blackman- Cristian Martínez, Carlos Harvey, Edgar Yoel Bárcenas (Tomás Rodríguez,90), José Luis Rodríguez- José Fajardo (Azarías Londoño,83).

DT: Thomas Christiansen

Croacia: Dominik Livakovic - Josip Sutalo, Josko Gvardiol (Andrej Kramaric,46) - Josip Stanisic, Marin Pongracic - Luka Modric (Mario Pasalic,81), Mateo Kovacic (Petar Sucic, 72), Martin Baturina - Marco Pasalic (Luka Sucic,72), Ivan Perisic y Petar Musa (Ante Budimir,46).