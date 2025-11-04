Panamá obtiene sus dos primeras medallas en los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025

Panamá sumó sus primeras preseas en la presente edición de los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025. La atleta Keitlyn Escobar se convirtió en la primera medallista panameña al conquistar el bronce en la prueba de Salto de Longitud T20, con una marca de 4.49 metros.

El oro fue para la brasileña Alanny Santos, quien alcanzó 4.87 metros. En la misma prueba, la panameña Ana Jordán finalizó en la sexta posición con 3.27 metros.

La segunda medalla para el país llegó por parte del chiricano Juan Diego Pérez, quien logró la plata en Lanzamiento de Disco F42, F43 y F44, registrando 22.69 metros. El primer lugar fue para el puertorriqueño Luis Sostre Arroyo con 26.24 metros.

En otros resultados de la jornada inaugural, Ana Conte terminó en la cuarta posición en Lanzamiento de Jabalina F40-F41 con 13.28 metros. Miguel Barría ocupó el sexto lugar en la final de los 100 metros T37, mientras que Nathaly Bermúdez y Ares Díaz finalizaron en la cuarta posición en sus respectivas finales de 100 metros T47 y T35.

Los Juegos Parapanamericanos Juveniles se desarrollan hasta el 9 de noviembre, donde Panamá aún tendrá participación en Para Atletismo, Para Natación y Para Powerlifting.