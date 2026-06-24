Panamá, ¿hacia otro Mundial en blanco?

Dos partidos y otras tantas derrotas. A Panamá, que ya se fue de vacío en su primera participación en un Mundial (Rusia 2018) le queda un solo cartucho para no repetir una actuación decepcionante, pero es ante la todopoderosa Inglaterra el próximo sábado.

En esa cita en el MetLife de East Rutherford (Nueva Jersey), que albergará la final el 19 de julio, los canaleros ya no se juegan nada al estar ya eliminados, pero sí querrán un lavado de imagen.

Pese hacer buenas presentaciones, Panamá cayó por la mínima ante Ghana, con un gol sobre la hora, y ante Croacia, en la fiesta de Luka Modric por sus 200 partidos internacionales.

Ante ambos rivales, los panameños desplegaron buen fútbol y tuvieron opciones para ganar.

“Al final no es suficiente, el objetivo era ganar, intentar hacer goles, no lo hemos conseguido, pero al final tenemos que sentirnos orgullosos con lo que hemos hecho” en el Mundial, dijo el defensor panameño Andrés Andrade.

“Muchas personas por ahí pensaban que íbamos a perder 5 o 6 a 0, creo que hay muchas cosas positivas que podemos rescatar”, agregó el jugador del Lask de Austria.

- Mejores sensaciones que en 2018 -

Panamá, un país sin una liga profesional y donde el fútbol ha ido ganando adeptos del béisbol y del boxeo, sus deportes más tradicionales, tardó casi 90 años en clasificar por primera vez a un Mundial.

Pero entre 2018 y 2026 la evolución fue considerable. Según analistas, es la selección que más ha crecido en Concacaf, donde fue subcampeona en la Copa Oro 2023 y en la Liga de Naciones (2024-2025). De hecho, es la única selección centroamericana que logró clasificarse para el Mundial.

Uno de los artífices de este logro es su seleccionador, el hispano-danés Thomas Christiansen, un enamorado del fútbol de toque desde su época en los años 90 en el FC Barcelona, donde coincidió con la leyenda holandesa Johan Cruyff y con Pep Guardiola.

Pero el técnico se ha encontrado en este Mundial sin su cerebro, Adalberto Carrasquilla, lesionado.

El camino en Norteamérica recuerda en números al de hace ocho años en Rusia, pero no las sensaciones.

Entones, la selección canalera fue goleada en sus dos primeros partidos, contra Bélgica (3-0) e Inglaterra (6-1), partido en el que Felipe Baloy logró el primer gol de Panamá en un Mundial.

La participación se cerró con una derrota por 2-1 ante Túnez, el rival más asequible de los tres.

- Falta de pegada -

Al igual que entonces, el equipo sigue pecando del mismo problema: la falta de gol.

Panamá es, junto a Ecuador, Haití y Turquía, los únicos equipos que aún no han anotado en el Mundial, aunque el equipo centroamericano no es, ni mucho menos, quien menos remata a portería.

Hay 14 equipos que acumulan menos remates al arco que Panamá (19), incluidos algunos que están aún peleando por meterse en los cruces, como Croacia, Austria, Paraguay o Ghana.

Pese a enfrentarse a uno de los favoritos al título, los panameños no se rinden: “Trataremos de cerrar bien”, declaró Andrade tras el partido contra Croacia.

“La meta es poder sumar y hacer historia, el partido hay que tomarlo con seriedad, aunque va a ser complicado porque es Inglaterra”, declaró por su parte el delantero José Fajardo.

“Sigan creyendo en nosotros, queda un partido, podemos cerrar de la mejor manera y así darle una alegría” a la afición, señaló al canal RPC el volante Cristian Martínez.