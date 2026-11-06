Panamá entra en acción en el Mundial de Béisbol U23

La Selección Nacional de Béisbol U23, que representará a Panamá en el Campeonato Mundial de Béisbol U23 2026, debutará hoy, 6 de noviembre, ante su par de Puerto Rico, a las 3:30 p.m. (hora de Panamá), en el Estadio Nacional Soberanía, ubicado en Managua, Nicaragua, durante la fecha inaugural. La novena panameña se ubica en el Grupo A, junto a las selecciones de Puerto Rico, Nicaragua, China Taipéi, República Checa y Australia. Mientra que el Grupo B estará integrado por Japón, Corea del Sur, Cuba, Venezuela, Gran Bretaña y Sudáfrica. El torneo, que se jugará en 3 sedes, finalizará el próximo 15 de noviembre. El equipo, dirigido por Aníbal Reluz padre, cuenta con prospectos como Eduardo Tait y Ryan Burrowes, además de figuras destacadas del béisbol nacional como Héctor Rayo y Juan Diego Alonso. La edición de 2026 será el sexto Mundial de Béis Sub-23, con el aval de la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC, siglas en inglés). La fase de grupos constará de 6 partidos diarios y se extenderá hasta el martes 10 de noviembre. Los tres primeros clasificados de cada llave avanzarán a la Súper Ronda, y los otros seis equipos competirán por los puestos del 7.º al 12.º en la Ronda de Clasificación. Los dos primeros clasificados de la Súper Ronda competirán en la Final, el 15 de noviembre en el Estadio Soberanía.