$!Panamá en busca de más juegos

Antes del inicio de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, el Comité Olímpico de Panamá, con el respaldo de Pandeportes y el gobierno nacional, postuló a la Ciudad de Panamá, como una de las tres candidatas a organizar los próximos Juegos Panamericanos Junior 2029.

A más tardar el 15 de junio, las ciudades que demostraron interés (Panamá, Rosario-Argentina y Ciudad de Guatemala), deberán cumplir una serie de requisitos para presentar una propuesta formal a Panam Sports (Organización Deportiva Panamericana). En caso de cumplir en tiempo y forma con los requerimientos, el próximo 19 de junio, se comunicarán las ciudades candidatas oficiales, indicó Panam Sports en un comunicado.

Para el director general del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), Miguel Ordóñez, esta acción es “una de las estrategias del presidente [de la República] José Raúl Mulino y una de las estrategias del gobierno nacional, de ubicar a Panamá como un hub regional y mundial para eventos logísticos, deportivos, financieros, de gran envergadura”.

Lo exitoso que han sido los Suramericanos de la Juventud 2026 en sus sedes de Ciduad de Panamá y Playa Venao, dan pie a que el país suba el nivel y tome el reto de albergar unos Panamericanos Junior.

“Es un poquito distinto, digamos que es casi el doble en cuanto a estos Juegos [Suramericanos], reconoció Ordóñez. “Pero lo importante es que presentamos la candidatura y nos toca ver qué tipo de propuesta final presentamos. La iniciativa vino de parte nuestra, como panameños, sin embargo, afuera del país se han dado cuenta de las grandísimas bondades que tiene Panamá. Por ejemplo, una capacidad hotelera robusta, conectividad aérea, y facilidades logísticas. El foco internacional está puesto sobre nosotros”, añadió el director.