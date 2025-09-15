Panamá consigue primer triunfo ante Costa Rica en el “U15”

La Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) informó que Panamá consiguió esta tarde su primer triunfo en el Campeonato Premundial U15 de Ciudad Juárez, tras vencer a Costa Rica por pizarra de 11 carreras por 1 con un ataque de 10 imparables y gran trabajo en la lomita del derecho chiricano Johan Camarena.

Conforme al reporte oficial “el abridor del partido, Johan Camarena, trabajó 3.1 entradas con 3 imparables permitidos, 1 carrera que fue limpia, 1 boleto y 5 abanicados, para llevarse la victoria. Pierde el partido el abridor tico Cristopher Bravo que en 2.0 entradas toleraba 3 carreras, todas limpias”.

Se detalló que Panamá hizo 5 carreras en la baja de la tercera, 1 en la cuarta y 5 más en la quinta, con 10 imparables y sin errores en el terreno. Costa Rica hizo 1 en el primero, con 3 hits y 1 error.

Mientras que los mejores al bate por el equipo de Panamá fueron Juan Galvez de 3-2 con 3 carreras anotadas, Edward Delgado de 4-3 con 3 carreras empujadas, Ahdair Pinilla de 2-1, Omar Vargas de 1-1, Joel Vergara de 2-1 y Omar Osorio de 2-1 con tubey y par de remolcadas.

Panamá juega nuevamente mañana en el Premundial U15, esta vez ante Nicaragua en el horario nocturno, siendo en Panamá las 8:00 p.m.